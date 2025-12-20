A cantora Ludmilla rebateu uma fala que chamou de mentirosa do apresentador do SBT Marcão do Povo. Ele foi condenado por injúria racial, mas depois do caso ele chegou a afirmar que teria sido absolvido.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A cantora afirma que ele usou uma manobra para evitar punição e disparou:

Fala Ludmilla

“O SBT, emissora histórica que sempre representou a pluralidade do Brasil, precisa saber que mantém em sua casa um apresentador condenado por racismo.”

Leia + sobre diversão e arte