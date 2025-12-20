Economia é resultado de medidas de contenção de gastos e gestão do presidente Oséias Jorge

A Câmara Municipal de Nova Odessa devolveu à Prefeitura o montante total de R$ 1.330.510,06 ao longo do exercício de 2025, valor referente às economias obtidas com a gestão responsável do orçamento do Poder Legislativo.

Ao longo do ano, a Casa já havia restituído mais de R$ 674 mil, resultado de medidas de contenção de despesas e de otimização dos processos internos. Nesta sexta-feira (19), foi efetivada a devolução de mais R$ 655.851,06, totalizando mais de R$ 1,3 milhão em recursos economizados.

Para o presidente da Câmara, vereador Oséias Jorge, o resultado reflete o compromisso com a boa gestão e o cumprimento das orientações dos órgãos de controle. “Esse resultado é fruto de uma gestão planejada, transparente e comprometida com o uso correto dos recursos públicos. A Câmara cumpriu seu papel institucional, garantindo economia sem prejudicar as atividades legislativas”, afirmou.

Os recursos devolvidos ao Executivo poderão ser aplicados em áreas essenciais do município, como saúde, educação, infraestrutura e assistência social, conforme definição da Prefeitura. “A devolução desses recursos fortalece o município e amplia a capacidade de investimento da Prefeitura em áreas prioritárias. É uma forma concreta de o Legislativo contribuir diretamente com o desenvolvimento de Nova Odessa.”, completou Oséias Jorge.