Operação Azul Marinho realizada no bairro Praia Azul pela Guarda Municipal de Americana prendeu em flagrante um homem de 27 anos por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (19).

A ocorrência teve início por volta das 19h47, durante patrulhamento preventivo intensificado na Rua Antônio Fugolin. No local, conhecido pela incidência recorrente de tráfico de entorpecentes, as equipes visualizaram um indivíduo em atitude suspeita em frente a um imóvel. Ao notar a presença da viatura, ele demonstrou nervosismo e tentou se afastar rapidamente, sendo abordado poucos metros à frente.

Durante a revista pessoal, os agentes localizaram uma sacola plástica contendo porções de substâncias aparentando ser cocaína e crack. O suspeito foi identificado como M. H. T. S B, de 27 anos.

Em continuidade à ocorrência, a equipe realizou diligência no imóvel do abordado, mediante autorização, onde foram encontradas duas balanças de precisão com resquícios de entorpecentes, uma tesoura e diversas embalagens plásticas comumente utilizadas para o fracionamento e a comercialização de drogas.

Ao todo, foram apreendidos na Praia Azul:

•62 eppendorfs de cocaína;

•05 pedras de crack;

•02 balanças de precisão;

•01 tesoura;

•Embalagens plásticas para acondicionamento de drogas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ). A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. Os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados à Polícia Científica para perícia.

O preso foi recolhido ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da justiça.