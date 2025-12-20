Atletas de Americana mostram força e comprometimento em mais um dia de Jogos Abertos

A delegação de Americana esteve em ação nesta quinta-feira (18) nos 87º Jogos Abertos do Interior, em Ribeirão Preto, com disputas em diferentes modalidades e bons desempenhos individuais e coletivos. As competições envolveram tênis de mesa, vôlei de praia e natação, com a definição das classificações finais por equipes nesta última.

A natação concentrou o maior número de provas do dia, com atletas do município alcançando posições de destaque. O principal resultado no individual foi a 4ª colocação de Lucas Dé dos Santos nos 200 m nado livre masculino. Já no feminino, Lara Capodifoglio obteve o 7º lugar nos 50 m nado costas, além de participar das provas de revezamento. Ao final das disputas, a modalidade ficou com a 8ª posição na classificação feminina e 9ª no masculino.

No tênis de mesa masculino livre individual, Americana foi superada por São José do Rio Preto pelo placar de 3 sets a 1. Já nas duplas, Giuliano Flint Peixoto e Enzo Pecorari Bucci terminaram na 8ª colocação. No vôlei de praia masculino livre, a equipe americanense fez um confronto equilibrado nas quartas de final, mas acabou derrotada por Dracena por 2 sets a 1.

O município ocupa atualmente a 15ª posição na classificação parcial dos Jogos Abertos.

“Estamos muito orgulhosos com a participação dos nossos atletas. Ver essa entrega e a vontade de superar limites nos emociona e nos dá ainda mais certeza de que estamos no caminho certo. A Secretaria de Esportes seguirá apoiando e acreditando nesses exemplos de dedicação e inspiração para toda a nossa cidade”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

A participação de Americana nos Jogos Abertos continua nesta sexta-feira (19), com compromissos na capoeira, judô e tênis de mesa.

Confira os resultados:

Quinta-feira (18/12)

Tênis de Mesa Masculino Livre

São José do Rio Preto 3 x 1 Americana

Tênis de Mesa Duplas Masculino Livre

8º lugar – Giuliano / Enzo

Vôlei de Praia Masculino Livre

Dracena 2 x 1 Americana

Natação

50 metros Nado Costas – Feminino

7º lugar – Lara Capodifoglio

50 metros Nado Costas – Masculino

10º lugar – Luan de Oliveira

200 metros Nado Peito – Masculino

12º lugar – Pedro Facina Lopes da Rocha

200 metros Nado Livre – Feminino

10º lugar – Mariane Souza Silva

200 metros Nado Livre – Masculino

4º lugar – Lucas Dé dos Santos

200 metros Nado Medley – Masculino

11º lugar – Lucas Dé dos Santos

Revezamento 4×100 metros Nado Livre – Feminino

10º lugar – Lara Capodifoglio, Beatriz Chiara, Ana Julia Clemente e Mariane Souza

Revezamento 4×100 metros Nado Livre – Masculino

7º lugar – Lucas Dé, Pedro Facina, Vinicius Sacheto e Luan de Oliveira

100 metros Nado Costas – Feminino

8º lugar – Lara Capodifoglio

400 metros Nado Livre – Masculino

7º lugar – Lucas Dé dos Santos

Revezamento 4×100 metros Nado Medley – Masculino

10º lugar – Luan de Oliveira, Lucas Dé, Vinicius Sacheto e Pedro Facina

Classificação Final Feminino – 8º lugar

Classificação Final Masculino – 9º lugar

