Atletas de Americana mostram força e comprometimento em mais um dia de Jogos Abertos
A delegação de Americana esteve em ação nesta quinta-feira (18) nos 87º Jogos Abertos do Interior, em Ribeirão Preto, com disputas em diferentes modalidades e bons desempenhos individuais e coletivos. As competições envolveram tênis de mesa, vôlei de praia e natação, com a definição das classificações finais por equipes nesta última.
A natação concentrou o maior número de provas do dia, com atletas do município alcançando posições de destaque. O principal resultado no individual foi a 4ª colocação de Lucas Dé dos Santos nos 200 m nado livre masculino. Já no feminino, Lara Capodifoglio obteve o 7º lugar nos 50 m nado costas, além de participar das provas de revezamento. Ao final das disputas, a modalidade ficou com a 8ª posição na classificação feminina e 9ª no masculino.
No tênis de mesa masculino livre individual, Americana foi superada por São José do Rio Preto pelo placar de 3 sets a 1. Já nas duplas, Giuliano Flint Peixoto e Enzo Pecorari Bucci terminaram na 8ª colocação. No vôlei de praia masculino livre, a equipe americanense fez um confronto equilibrado nas quartas de final, mas acabou derrotada por Dracena por 2 sets a 1.
O município ocupa atualmente a 15ª posição na classificação parcial dos Jogos Abertos.
“Estamos muito orgulhosos com a participação dos nossos atletas. Ver essa entrega e a vontade de superar limites nos emociona e nos dá ainda mais certeza de que estamos no caminho certo. A Secretaria de Esportes seguirá apoiando e acreditando nesses exemplos de dedicação e inspiração para toda a nossa cidade”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.
A participação de Americana nos Jogos Abertos continua nesta sexta-feira (19), com compromissos na capoeira, judô e tênis de mesa.
Confira os resultados:
Quinta-feira (18/12)
Tênis de Mesa Masculino Livre
São José do Rio Preto 3 x 1 Americana
Tênis de Mesa Duplas Masculino Livre
8º lugar – Giuliano / Enzo
Vôlei de Praia Masculino Livre
Dracena 2 x 1 Americana
Natação
50 metros Nado Costas – Feminino
7º lugar – Lara Capodifoglio
50 metros Nado Costas – Masculino
10º lugar – Luan de Oliveira
200 metros Nado Peito – Masculino
12º lugar – Pedro Facina Lopes da Rocha
200 metros Nado Livre – Feminino
10º lugar – Mariane Souza Silva
200 metros Nado Livre – Masculino
4º lugar – Lucas Dé dos Santos
200 metros Nado Medley – Masculino
11º lugar – Lucas Dé dos Santos
Revezamento 4×100 metros Nado Livre – Feminino
10º lugar – Lara Capodifoglio, Beatriz Chiara, Ana Julia Clemente e Mariane Souza
Revezamento 4×100 metros Nado Livre – Masculino
7º lugar – Lucas Dé, Pedro Facina, Vinicius Sacheto e Luan de Oliveira
100 metros Nado Costas – Feminino
8º lugar – Lara Capodifoglio
400 metros Nado Livre – Masculino
7º lugar – Lucas Dé dos Santos
Revezamento 4×100 metros Nado Medley – Masculino
10º lugar – Luan de Oliveira, Lucas Dé, Vinicius Sacheto e Pedro Facina
Classificação Final Feminino – 8º lugar
Classificação Final Masculino – 9º lugar
