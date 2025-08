Um homem que estava com uma picapinha VW e em Americana acabou detido em Nova Odessa. Ele deu pinote em fuga da Gama mas acabou batendo na entrada da cidade vizinha.

O caso aconteceu por volta das 11h30 da manhã desta quinta-feira e TSS, 28, foi ouvido e liberado.

Resenha roubo de picapinha

Após o veículo VW/ Saveiro placas EVC5J97 passar pela muralha digital da Rua Prosperidade sentido Rod Anhanguera, esta equipe deslocou para a região de passagem do veículo e então acessamos a Rodoviária Anhanguera e logramos êxito em visualizar o veículo e então seguimos no acompanhamento pela Rodovia Anhanguera e o veículo empreendeu alta velocidade apos emitirmos os alertas sonoro e luminoso.

Logo após o veículo acessou a Rod Arnaldo Júlio Mauerberg ainda em alta velocidade e que próximo ao acesso ao pesqueiro Feltrin colidiu contra o Guard Rail e tão logo o condutor se evadiu tendo neste momento recebido voz de prisão, momento em que parou e tentou quebrar o celular com capa verde escuro que levava consigo, mas não obteve êxito.

Após verificado o interior do veículo e foi visto que a ignição estava danificada e que havia um segundo telefone celular e que no interior do veículo havia um conjunto de placas com os seguintes caracteres RFD5D94 e em pesquisa se refere á um veículo Fox Branco registrado em Brasília e que até o momento não possui queixa crime.

Após o abordado foi apresentado na delegacia de Nova Odessa e o veículo foi removido pelo guindo da seguradora da vítima e apresentado na Delegacia e após foi restituído á vitima. O indivíduo que conduzia o veículo foi ouvido e liberado.

