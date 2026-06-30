Polícia Militar também atendeu a ocorrência com dois presos por tráfico com mais de 400 porções de drogas

O pintor P.H.S., de 33 anos, morreu após ser encontrado gravemente ferido em um alojamento na região da Carioba, em Americana. A ocorrência, registrada pelo 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), aconteceu na noite de segunda-feira (29) e é investigada pela Polícia Civil como homicídio.

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No fim de semana, o batalhão também prendeu dois homens em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação no município.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após uma pessoa comparecer à Base da 1ª Companhia informando que um homem havia sido ferido em um imóvel utilizado como alojamento, na Rua Carioba, no bairro Cordenonsi. Havia ainda a informação inicial de que disparos teriam sido ouvidos nas proximidades.

Pintor ferido no tórax

Os policiais seguiram imediatamente para a Rua Carioba, onde encontraram a vítima com um ferimento na região do tórax. No momento do atendimento, não foi possível identificar qual instrumento provocou a lesão.

O Serviço de Resgate foi acionado e encaminhou o homem ao hospital, mas a morte foi confirmada pela equipe médica.

Durante a perícia no imóvel, os policiais localizaram uma arma de pressão, que foi apreendida para análise técnica. Pessoas que estavam no local foram ouvidas e liberadas após os procedimentos da autoridade policial. O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil para esclarecer a autoria e a motivação do crime.

Tráfico de drogas

Já na manhã de domingo (28), durante uma operação de saturação e combate ao tráfico de drogas em um terreno abandonado na Rua Jaçanã, em Americana, equipes da Polícia Militar flagraram quatro homens envolvidos na comercialização de entorpecentes.

Com a chegada das viaturas, dois suspeitos permaneceram na parte externa e foram abordados, enquanto outros dois tentaram fugir para o interior do terreno. Um deles foi detido ainda no local com R$ 450 e um celular. O segundo tentou escapar pelos telhados, dispensando uma sacola com drogas, mas acabou alcançado pelos policiais. Com ele foram encontrados R$ 1.121,44.

Na sacola abandonada havia 418 porções de drogas, sendo 165 de maconha, 121 de cocaína, 98 de crack e 34 porções de dry. Também foram apreendidos dois celulares, 122 moedas antigas e um total de R$ 1.571,44 em dinheiro.

De acordo com a Polícia Militar, o monitoramento da movimentação no local indicou que dois dos suspeitos realizavam a venda direta dos entorpecentes, enquanto os outros dois forneciam as drogas e mantinham o restante do material escondido.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial. Dois homens, de 35 e 38 anos, tiveram a prisão em flagrante ratificada por tráfico de drogas e permaneceram à disposição da Justiça. Os outros dois envolvidos foram ouvidos e liberados.