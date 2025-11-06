O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, participou nesta quarta-feira (5) do Summit Agenda SP + Verde, evento promovido pelo Governo do Estado de São Paulo que contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, de secretários de Estado, prefeitos, representantes de entidades, empresas e líderes nacionais e internacionais em um debate sobre desenvolvimento sustentável e economia verde.

Realizado no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, o Summit Agenda SP + Verde teve a duração de dois dias e recebeu um público estimado de 10 mil pessoas.

Piovezan no painel territórios

No painel “Territórios em Mudança: o papel dos municípios na resiliência climática”, o prefeito apresentou as políticas públicas relacionadas ao meio ambiente, sustentabilidade e qualidade de vida em Santa Bárbara d’Oeste, com destaque ao trabalho de implantação de áreas de bem-estar e lazer, recuperando espaços anteriormente degradados e reduzindo ilhas de calor.

“Como biólogo e prefeito sinto-me honrado em representar o nosso Município. E mais: saber que Santa Bárbara d’Oeste está fazendo a sua parte neste processo transformador. As políticas públicas aplicadas em nosso território são case de sucesso no Estado de São Paulo e no Brasil. Meus cumprimentos ao governador Tarcísio, à secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, demais secretários de Estado, participantes e organizadores por proporcionar a todos nós a oportunidade de discutirmos o que queremos construir para o futuro”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

