Americana: 2º Gigantinho Futsal começa no final de semana com mais de 60 times

As partidas serão realizadas nos ginásios da Praça de Esportes Aristides Pisoni, no Jardim Ipiranga, e da Praça de Esportes Professor Roberto Polati, no Antônio Zanaga, sempre aos sábados e domingos, nos períodos da manhã e da tarde. Neste final de semana, as equipes já disputam as três rodadas da fase de grupos.

Nas categorias sub-8 e sub-10, o torneio terá três grupos com três equipes cada e um grupo com quatro. Os primeiros e segundos melhores colocados de cada grupo avançam para as quartas de final.

Já no sub-12 e sub-14, a competição contará com seis grupos de três equipes cada. Classificam-se para as quartas de final os primeiros colocados de cada grupo e os dois melhores entre os demais times na classificação geral.

O secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal, destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento dos jovens atletas. “O Gigantinho Futsal é um dos torneios mais importantes da nossa cidade, porque dá oportunidade para as crianças vivenciarem a experiência da competição de forma saudável e educativa. Além de fomentar o esporte de base, o campeonato também serve como vitrine para novos talentos”, afirmou.

Confira a tabela da fase de grupos:

1ª rodada

Ginásio do Ipiranga

Sábado, 08/11

8h – Camisa 10 Azul x Unidos da Cordenonsi (sub-8)

8h30 – Camisa 10 Laranja x Atlético Ipiranga (sub-8)

11h – Camisa 10 Azul x Unidos da Cordenonsi (sub-10)

11h30 – Camisa 10 Laranja x Atlético Ipiranga (sub-10)

Domingo, 09/11

8h – Camisa 10 x Jardim da Paz (sub-12)

8h30 – Instituto Junior Dias x Parque Gramado (sub-12)

9h – Na Cara do Gol x Colorado (sub-12)

12h30 – Camisa 10 x Jardim da Paz (sub-14)

13h – Instituto Júnior Dias x Parque Gramado (sub-14)

13h30 – Na Cara do Gol x Colorado (sub-14)

Ginásio do Zanaga

Sábado, 08/11

8h – Na Cara do Gol A x Instituto Junior Dias B (sub-8)

8h30 – Na Cara do Gol B x Praia Azul (sub-8)

9h – Instituto Junior Dias A x Vasquinho (sub-8)

12h30 – Na Cara do Gol A x Instituto Junior Dias B (sub-10)

13h – Na Cara do Gol B x Praia Azul (sub-10)

13h30 – Instituto Junior Dias A x Vasquinho (sub-10)

Domingo, 09/11

8h – Unidos da Cordenonsi x Aesca (sub-12)

8h30 – São Manoel x Praia Azul (sub-12)

9h – Atlético Ipiranga x Guanabara (sub-12)

12h30 – Unidos da Cordenonsi x Aesca (sub-14)

13h – São Manoel x Praia Azul (sub-14)

13h30 – Atlético Ipiranga x Guanabara (sub-14)

2ª rodada

Ginásio do Ipiranga

Sábado, 08/11

9h – Unidos da Cordenonsi x Parque Gramado (sub-8)

9h30 – Atlético Ipiranga x Guanabara (sub-8)

12h – Unidos da Cordenonsi x Parque Gramado (sub-10)

12h30 – Atlético Ipiranga x Guanabara (sub-10)

Domingo, 09/11

9h30 – Jardim da Paz x Projeto Jogador (sub-12)

10h – Parque Gramado x Destaque Instituto (sub-12)

10h30 – Colorado x Risoleta (sub-12)

14h – Jardim da Paz x Projeto Jogador (sub-14)

14h30 – Parque Gramado x Destaque Instituto (sub-14)

15h – Colorado x Risoleta (sub-14)

Ginásio do Zanaga

Sábado, 08/11

9h30 – Instituto Junior Dias B x WJ Training (sub-8)

10h – Na Cara do Gol B x Vasquinho (sub-8)

10h30 – Praia Azul x Instituto Junior Dias A (sub-8)

14h – Instituto Junior Dias B x WJ Training (sub-10)

14h30 – Na Cara do Gol B x Vasquinho (sub-10)

15h – Praia Azul x Instituto Junior Dias A (sub-10)

Domingo, 09/11

9h30 – Aesca x Estrela Azul (sub-12)

10h – Praia Azul x Vasquinho (sub-12)

10h30 – Guanabara x Joga Bonito (sub-12)

14h – Aesca x Estrela Azul (sub-14)

14h30 – Praia Azul x Vasquinho (sub-14)

15h – Guanabara x Joga Bonito (sub-14)

3ª rodada

Ginásio do Ipiranga

Sábado, 08/11

10h – Parque Gramado x Camisa 10 Azul (sub-8)

10h30 – Guanabara x Camisa 10 Laranja (sub-8)

13h – Parque Gramado x Camisa 10 Azul (sub-10)

13h30 – Guanabara x Camisa 10 Laranja (sub-10)

Domingo, 09/11

11h – Projeto Jogador x Camisa 10 (sub-12)

11h30 – Destaque Instituto x Instituto Junior Dias (sub-12)

12h – Risoleta x Na Cara do Gol (sub-12)

15h30 – Projeto Jogador Camisa 10 (sub-14)

16h – Destaque Instituto x Instituto Junior Dias (sub-14)

16h30 – Risoleta x Na Cara do Gol (sub-14)

Ginásio do Zanaga

Sábado, 08/11

11h – WJ Training x Na Cara do Gol A (sub-8)

11h30 – Instituto Junior Dias A x Na Cara do Gol B (sub-8)

12h – Vasquinho x Praia Azul (sub-8)

15h30 – WJ Training x Na Cara do Gol A (sub-10)

16h – Instituto Junior Dias A x Na Cara do Gol B (sub-10)

16h30 – Vasquinho x Praia Azul (sub-10)

Domingo, 09/11

11h – Estrela Azul x Unidos da Cordenonsi (sub-12)

11h30 – Vasquinho x São Manoel (sub-12)

12h – Joga Bonito x Atlético Ipiranga (sub-12)

15h30 – Estrela Azul x Unidos da Cordenonsi (sub-14)

16h – Vasquinho x São Manoel (sub-14)

16h30 – Joga Bonito x Atlético Ipiranga (sub-14)

