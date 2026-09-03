O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PL), reforçou publicamente seu apoio à candidatura do vice-prefeito Felipe Sanches (PL) a deputado federal. De criatura agora ele tenta ser criador do também vice.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A manifestação ocorreu em vídeo publicado nas redes sociais, no qual Piovezan destacou a trajetória de Felipe na vida pública e a parceria construída entre os dois à frente da Administração Municipal.

Fala Piovezan

“Essa é uma escolha muito consciente e, ao mesmo tempo, muito leve, porque nós temos um projeto de cidade, um projeto de Estado e um projeto para o Brasil. O nosso país precisa de um novo rumo. Não dá mais para conviver com o descaso com a coisa pública, com a falta de controle dos gastos, com a insegurança e com a dificuldade cada vez maior dos municípios para manter serviços importantes, principalmente na Saúde. Precisamos de representantes como o Felipe que conheçam a realidade das cidades e levem essa voz para Brasília”, afirmou Rafael.

Vice-prefeito desde 2021, Felipe Sanches acumula mais de uma década de atuação na vida pública, com passagens pela Câmara Municipal e pela presidência do Legislativo barbarense. Na atual Administração, participou de decisões e projetos relacionados a áreas como Saúde, Educação, Segurança, Infraestrutura e Qualidade de Vida.

“Ele esteve ao meu lado nos momentos mais difíceis e, apesar de ser jovem, já tem experiência na vida pública e tem me ajudado muito a cuidar de Santa Bárbara d’Oeste”, declarou Piovezan.

Segundo o prefeito, a experiência municipal é um dos elementos que fundamentam seu apoio à candidatura. A intenção, de acordo com a manifestação, é que Felipe possa atuar no Congresso Nacional a partir do conhecimento das demandas locais e regionais.

“Acredito que o Felipe será uma ponte muito importante entre Santa Bárbara d’Oeste, a nossa região e o Congresso Nacional”, afirmou.

Piovezan também destacou a necessidade de ampliar a representação dos municípios em Brasília e citou especialmente os desafios relacionados à Saúde, à Segurança e à manutenção dos serviços públicos.

“Ele conhece os nossos bairros, as nossas comunidades e sabe o que a população precisa. Vai trabalhar para trazer recursos, defender os interesses do nosso Município e ajudar a fazer com que os investimentos cheguem onde realmente fazem diferença na vida das pessoas”, disse.

Leia + sobre política regional