Começou na noite desta quarta-feira a reforma do viaduto Centenário em Americana. Os investimentos previstos são de R$ 2 milhões, todos recursos da própria prefeitura.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Vídeo- começa reforma do viaduto Centenário Americana

As melhorias visam a recuperação das juntas de dilatação e da estrutura do viaduto, recapeamento asfáltico e nova sinalização de solo.

“É uma intervenção muito importante, aguardada há décadas pelos americanenses, e necessária para preservar a estrutura do viaduto, a conservação do pavimento e promover melhorias na via, que recebe um intenso tráfego de veículos. As obras vão reforçar a segurança viária, beneficiando toda a população”, afirmou o prefeito Chico.

As obras de reforma consistem na demolição da base do pavimento, fresagem, aplicação de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), pela empresa Casamax, vencedora do processo licitatório. A sinalização viária será executada posteriormente. O investimento estimado nessas etapas será de R$ 2 milhões, em recursos próprios da Prefeitura.

Também serão executados reparos, recuperação de berços de concreto e juntas de dilatação, desobstrução/manutenção dos buzinotes (chamados de gárgulas ou canos de águas pluviais), tratamento do concreto e aplicação e pintura antipichação. Os serviços serão feitos por meio de taxas de PGT (Polo Gerador de Tráfego), por meio da empresa Cataguá Construtora, e do FMDU (Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano), totalizando um investimento de R$ 2,5 milhões.

Leia Mais notícias da cidade e região