Santa Bárbara d’Oeste lidera as denúncias de propaganda eleitoral irregular no Pardal, com 21 registros. Americana soma 14; Campinas, 11; Piracicaba e Vinhedo, nove cada; Indaiatuba e Limeira, seis; Nova Odessa, cinco; Sumaré, quatro; e Hortolândia, três.

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Santa Bárbara concorrida

A cidade tem 4 candidaturas a deputado federal e pelo menos 5 locais na disputa para deputado estadual, com nomes da vizinha Americana tentando beliscar votos nas urnas.

Para denunciar, baixe o aplicativo Pardal, entre com a conta Gov.br ou pelo e-Título, selecione “Fazer denúncia” e envie fotos, vídeos e informações adicionais. A identidade do denunciante é protegida por sigilo.

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