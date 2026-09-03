O Palmeiras empatou por 0 a 0 com o Santos, nesta quarta-feira (02), na Vila Belmiro, em Santos (SP), e avançou à semifinal da Copa do Brasil pela 10ª vez na história – o primeiro encontro entre as equipes, no Nubank Parque, terminou 3 a 0 para o Verdão.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O Maior Campeão do Brasil perdeu apenas duas vezes nos últimos 17 jogos como visitante na soma das competições de 2026 (foram seis vitórias, três empates e uma derrota pelo Campeonato Brasileiro, duas vitórias e dois empates pela CONMEBOL Libertadores e uma vitória, um empate e uma derrota pela Copa do Brasil).

Além disso, o Palmeiras leva vantagem sobre o Santos atuando na Vila Belmiro na era Abel Ferreira. Desde dezembro de 2020, são três vitórias alviverdes, três empates e dois triunfos alvinegros. Independentemente do mando, o Verdão só foi derrotado três vezes pelo rival nas últimas 23 partidas (somando 15 vitórias e cinco empates).

Palmeiras invicto nos clássicos

O Alviverde também está invicto em clássicos estaduais na temporada, com seis vitórias e três empates. Pelo Campeonato Paulista, venceu os quatro duelos (1 a 0 no Santos, 3 a 1 no São Paulo, 1 a 0 no Corinthians e 2 a 1 no São Paulo na semifinal). Pelo Brasileiro, bateu o São Paulo por 1 a 0 e empatou com o Corinthians por 0 a 0 e o Santos por 1 a 1. E pela Copa do Brasil, superou o Santos por 3 a 0 no jogo de ida das quartas de final e empatou por 0 a 0 no duelo de volta.

Leia + sobre esportes