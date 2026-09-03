Prefeitura conclui obras do Asfalto Novo no São Vito e inicia melhorias no Viaduto Ralph Biasi nesta quarta

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), concluiu as obras de recuperação asfáltica do programa Asfalto Novo nas regiões dos bairros São Vito e Vila Franciscangelis. Na noite desta quarta-feira (2), começam as obras de reforma no Viaduto Ministro Ralph Biasi, conhecido como Viaduto Centenário, conforme anunciado pelo prefeito Chico Sardelli na terça-feira (1º).

No São Vito e Vila Franciscangelis, as melhorias do Asfalto Novo foram executadas em trechos das ruas Gesuel Arcaro, Tercílio Brunelli, Gregório Luchiari, Roviglio Bertine, Emílio Covessi, Bruno Cia, Emílio Giordano e Indalécio Xavier de Castro.

Já o Viaduto Centenário passará por obras de reforma com o objetivo de promover a manutenção e a conservação da estrutura, contribuindo para a segurança e a mobilidade urbana no município. Os investimentos totais nas melhorias somam R$ 4,5 milhões.

As obras incluem a demolição da base do pavimento, fresagem e aplicação de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), serviços que serão executados pela empresa Casamax, vencedora do processo licitatório. A sinalização viária será executada posteriormente. O investimento estimado nessas etapas é de R$ 2 milhões, com recursos próprios da Prefeitura.

Também serão executados reparos, recuperação de berços de concreto e juntas de dilatação, desobstrução e manutenção dos buzinotes – chamados de gárgulas ou canos de águas pluviais –, além do tratamento do concreto e da aplicação de pintura antipichação. Os serviços serão realizados por meio de recursos provenientes das taxas de PGT (Polo Gerador de Tráfego), com execução da empresa Cataguá Construtora, e do FMDU (Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano), totalizando R$ 2,5 milhões em investimentos.

Os trabalhos serão realizados das 20h às 5h, minimizando o impacto no trânsito. A recuperação do pavimento deve ser finalizada em cerca de 15 dias, e os demais serviços, em até seis meses.

“A gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi está avançando com as obras de infraestrutura urbana, melhorando os serviços essenciais da cidade, como o programa Asfalto Novo, que está atendendo ruas e avenidas da cidade. A reforma do Viaduto Ralph Biasi integra esta iniciativa, com a intervenção importante que será promovida na via, proporcionando um trânsito mais seguro, a conservação da malha viária e garantindo mais qualidade de vida à população”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O programa Asfalto Novo já foi realizado nas regiões dos bairros Parque das Nações, Morada do Sol, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Cariobinha, São Manoel, São Vito e Vila Franciscangelis, além das avenidas de Cillo, Paulista, Nicolau João Abdalla e Paschoal Ardito e das ruas Fernando Camargo e Marechal Floriano Peixoto.

Serão investidos R$ 71 milhões em recursos próprios da Prefeitura, com a recuperação asfáltica de 408 mil m² de ruas e avenidas da cidade.

O prefeito Chico Sardelli também anunciou o investimento de mais R$ 7 milhões em obras de recapeamento asfáltico, por meio de convênio com o Governo do Estado de São Paulo. Serão contempladas 76 ruas dos bairros Parque da Liberdade, Jardim dos Lírios, Vila Bela, Jardim da Paz, Jardim Alvorada e Jardim Nossa Senhora Aparecida.

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