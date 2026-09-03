Um homem que tinha pulado para dentro da casa em estado de abandono pra roubar fios em Americana se deu mal após ação da PM. Na noite de terça-feira (1º), por volta das 19h15, policiais militares foram acionados para averiguar a presença de um indivíduo no interior de uma residência aparentemente desocupada, na Rua Antônio Feliciano de Castilho, em Americana. No local, os policiais constataram sinais de que alguém havia entrado recentemente no imóvel.

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Durante a averiguação, ouviram ruídos no telhado e localizaram um homem sobre a cobertura. Ao ser abordado, ele portava dois alicates e uma luminária de emergência. No interior de uma mochila encontrada na residência, foram localizadas duas chaves de fenda, uma chave Philips, uma faca, um estilete e um chuveiro.

Confirmou que tinha pulado

O abordado admitiu que havia entrado no imóvel com a intenção de subtrair a fiação elétrica. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Americana, onde a autoridade policial determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.