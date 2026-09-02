Cultura abre inscrições para Praça de Alimentação da 34ª Feira das Nações

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A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, abriu Edital de Chamamento Público para Credenciamento de Organizações da Sociedade Civil, Organizações Sociais e Entidades Beneficentes Sem Fins Lucrativos para composição da Praça de Alimentação da 34ª Feira das Nações. As inscrições começaram nesta quarta-feira (2) e seguem até o dia 8 de setembro, pelo site www.culturasbo.com/editais.

Com entrada gratuita, o evento ocorre nos dias 7 e 8 de novembro, no Complexo Usina Santa Bárbara, localizado na Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, no Residencial Dona Margarida.

A seleção das entidades participantes será realizada por ordem cronológica de inscrição, respeitando o limite de 16 vagas. Se as inscrições ultrapassarem esse número, haverá uma lista de suplentes, para o caso de desistências.

O objetivo do chamamento é planejar a área de comercialização, exclusivamente, de comidas típicas dos países Alemanha, Argentina, Brasil, Chile, China, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Itália, Japão, México, Nações Africanas, Portugal, Reino Unido e Turquia.

Vale ressaltar que a Secretaria de Cultura e Turismo terá autonomia na análise e decisão quanto às inscrições apresentadas, podendo inabilitar propostas que não atendam aos requisitos mínimos.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Cultura e Turismo pelo telefone (19) 3464-9424, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, ou pelo e-mail [email protected].

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