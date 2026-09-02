Marcos Caetano pede reparo de calçamento na Avenida José Cordenonsi

Marcos Caetano pede reparo e limpeza de calçamento na Avenida José Cordenonsi, no bairro São Sebastião

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O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura a realização de serviços de capinação, limpeza e implantação ou reparo de calçamento em toda a extensão da Avenida José Cordenonsi, no bairro São Sebastião, na região da Praia Azul.

Segundo o parlamentar, moradores relatam má conservação do calçamento e que há galhos e folhas acumulados sobre o calçamento, sendo necessária a remoção dos materiais e a realização da limpeza da área, a fim de garantir melhores condições de conservação, segurança e circulação para pedestres e demais usuários da via. “Estou pedindo junto ao Executivo a realização dessas intervenções, para que os moradores tenham mais segurança e melhores condições de circulação”, afirma Marcos.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (8) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

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