A Gol Linhas Aéreas, Companhia bicampeã em pontualidade do Brasil, anuncia uma nova rota internacional sazonal de verão que irá aproximar ainda mais os paraguaios do concorrido litoral de Santa Catarina.

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Os voos diretos e inéditos entre Florianópolis (FLN) e Assunção (ASU), capital do Paraguai, terão início no dia 5 de janeiro e seguem até 14 de fevereiro de 2027, no pós-Carnaval, período de grande movimentação turística no Brasil e no Paraguai.

A nova rota aproxima dois destinos com diferentes experiências para os viajantes. De um lado, Florianópolis, um dos principais destinos de verão do Brasil, conhecido por suas praias, natureza, gastronomia, entretenimento e intensa vida noturna.

A conveniência de chegar a Florianópolis sem a necessidade de fazer uma conexão torna a rota um chamariz para que os paraguaios em jornada solo, entre amigos ou em família explorem, inclusive em viagens de curta duração, tudo o que a capital e o litoral de Santa Catarina têm a oferecer: praias e natureza exuberantes, gastronomia, entretenimento e vida noturna agitada.

De outro, Assunção, capital paraguaia que combina história, cultura, gastronomia, além da movimentada orla do rio Paraguai – conhecida como Costanera de Asunción -, a cultura guarani, expressa nos costumes locais, os roteiros de compras e a veia boêmia que caracteriza a cidade.

“Florianópolis é um dos destinos mais procurados por nossos clientes da América do Sul durante todo o verão. A nova ligação internacional da Gol entre Assunção e a capital catarinense representa um ganho relevante em rapidez e conveniência para os passageiros de ambas as cidades e municípios adjacentes, ampliando a conectividade, as opções turísticas e o intercâmbio cultural entre o Brasil e o Paraguai”, diz Mateus Pongeluppi, vice-presidente Comercial da Gol.

Os voos partem de Assunção às 2h55, às quartas-feiras, e às 21h45, aos sábados, aterrissando em Florianópolis às 5h05 e 23h55, respectivamente. A volta a partir de Florianópolis acontece às 23h50, às terças-feiras, e às 18h30, aos sábados, com pousos em Assunção respectivamente às 2h05 e 20h45. Os horários foram planejados para oferecer maior conveniência e conectividade aos Clientes entre os dois destinos.

Ivan Amaral, secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias de Santa Catarina, destaca: “O movimento de passageiros internacionais em Santa Catarina cresceu mais de 580% nos últimos três anos. Hoje temos o terceiro maior movimento do Brasil por conta de ações conjuntas dos operadora privados e o poder público. Nosso estado tornou-se um grande atrativo e a decisão de empresas como a Gol, proporcionando rotas sazonais, consolidou este crescimento”.

“A rota entre Florianópolis e Assunção fortalece a conectividade internacional de Santa Catarina no período de maior movimentação do ano, a temporada de verão. A operação também reforça a sólida parceria com a Gol, amplia as opções de viagens para passageiros brasileiros e paraguaios e contribui para consolidar o Floripa Airport como um dos principais hubs da América do Sul”, afirma Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil.

Os voos entre Florianópolis (FLN) e Assunção (ASU) são operados com as modernas aeronaves Boeing 737 da Gol, com capacidade para até 186 passageiros. Os bilhetes já estão disponíveis no site e app da Gol e Smiles.

Confira as frequências e os horários dos novos voos GOL:

Florianópolis (FLN) – Assunção (ASU): de 5/01 a 14/02/2027

Delta fecha parceria com Sport 24 e leva a paixão do esporte a voos

Em voos internacionais de longa distância, os clientes podem atravessar oceanos e fusos horários enquanto grandes momentos do esporte se desenrolam em casa e ao redor do mundo. A partir deste outono do Hemisfério Norte, a Delta oferecerá aos passageiros em voos internacionais uma nova maneira de acompanhar esses momentos: ao vivo, diretamente de seus próprios dispositivos.

Por meio de uma nova parceria com a IMG, agência global de marketing esportivo, o Delta Sync Wi-Fi fornecerá acesso a uma programação esportiva internacional por meio dos canais de esportes ao vivo do

Sport 24 em rotas internacionais de e para os Estados Unidos. É o mais recente exemplo do que o Delta Sync – plataforma de entretenimento, conexão e experiências personalizadas para a jornada a bordo e disponível gratuitamente para associados SkyMiles – oferece para além da conexão wi-fi.

O lançamento amplia o crescente portfólio da Delta de experiências esportivas conectadas, reforçando o objetivo da empresa de ser a principal companhia aérea premium para os fãs de esportes.

Sport 24 chega ao Delta Sync Wi-Fi

O Sport 24 é o primeiro e único canal dedicado a esportes ao vivo disponível em companhias aéreas e navios de cruzeiro em todo o mundo. De propriedade, operação e licenciamento da IMG, o canal oferece aos viajantes internacionais acesso à programação esportiva ao vivo 24 horas por dia durante seus voos.

Os clientes podem acessar o Delta Sync Wi-Fi com sua filiação SkyMiles e entrar em um player online que reúne os canais Sport 24 e Sport 24 Extra. Ainda não é membro do SkyMiles?

A cobertura do Sport 24 incluirá alguns dos esportes e competições mais acompanhados do mundo, entre eles NFL, NBA, Premier League, competições da UEFA, Fórmula 1 e torneios de tênis do Grand Slam, entre outros. A programação ao vivo será priorizada de acordo com o evento mais relevante disponível naquele momento.

A plataforma poderá ser acessada por meio do Delta Sync Wi-Fi nas rotas internacionais entre os Estados Unidos e destinos no exterior. Os clientes terão o Sport 24 pelo portal do Delta Sync Wi-Fi, utilizando seus dispositivos pessoais.

“À medida em que a Delta continua construindo um futuro mais global e conectado, estamos focados em tornar a experiência a bordo cada vez mais relevante para os destinos de nossos clientes e para aquilo que é importante para eles”, afirmou o diretor executivo de Marketing e Produto, Ranjan Goswami. “O esporte ao vivo aproxima pessoas de diferentes países e fusos horários e, por meio da nossa parceria com o Sport 24, os clientes em voos internacionais poderão continuar conectados aos momentos que mais importam enquanto viajam”.

Esportes ao vivo em qualquer lugar A Delta oferece aos clientes cada vez mais maneiras de permanecer conectados aos esportes que gostam de acompanhar durante seus voos, desde a programação de TV ao vivo disponível em aeronaves equipadas até parcerias de streaming e experiências interativas. Com o Sport 24, essa programação se estende às viagens internacionais, proporcionando aos passageiros acesso a grandes partidas e eventos esportivos ao vivo enquanto estão a bordo. O vice-presidente sênior de Conteúdo e Canais da IMG, Richard Wise, acrescentou: “O Sport 24 oferece um portfólio incomparável de esportes ao vivo e entendemos a importância de proporcionar aos viajantes mais opções para acompanhar esses eventos enquanto voam. Com mais de 14 anos de experiência comprovada na transmissão de conteúdo esportivo, apoiados pelo conhecimento, pelos insights e pela expertise global da IMG, temos orgulho de firmar esta parceria com a Delta para ajudar seus clientes a acompanharem a ação ao vivo, onde quer que estejam”. Para quem está a bordo, o Sport 24 aproxima a programação esportiva global da jornada de viagem. É mais uma forma de o Delta Sync conectar os clientes às experiências que eles adoram, incluindo os momentos esportivos que podem ocorrer enquanto estão a bordo e eles não querem perder.

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