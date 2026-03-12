A Saque e Pague, plataforma que democratiza o acesso a soluções financeiras por meio da tecnologia, encerrou 2025 com um crescimento de 7% no volume de transações de Pix Saque, em comparação com o ano anterior. A modalidade já representa 22% de todas as operações financeiras realizadas nos terminais da empresa no país.

A expansão do serviço reflete um novo comportamento da população, que prioriza transações nas quais não haja cobrança de taxas bancárias.

“O Pix se tornou a ferramenta digital mais utilizada pelo público, mas o dinheiro físico ainda é essencial em regiões com menor adesão digital. Para suprir essa necessidade, a Saque e Pague atua como um elo importante, permitindo que clientes de todos os bancos realizem saques com facilidade. O destaque fica para o Pix Saque: uma modalidade sem custos para o usuário, que reforça a inclusão financeira ao unir a agilidade do digital com a necessidade do físico.”, afirma Paulo César Pinheiro, CEO da Saque e Pague.

Perfil do pix saque

O perfil predominante de usuários do Pix Saque nos terminais da Saque e Pague é composto, majoritariamente, por clientes de bancos digitais e fintechs, a exemplo de Nubank, PicPay, Banco Inter, C6 Bank, Mercado Pago e PagSeguro.

“Como esses bancos não possuem redes físicas de agências, os nossos terminais atuam como pontos para suprir a demanda relevante da população pelo acesso ao dinheiro em espécie, democratizando e facilitando a jornada financeira. Hoje, segundo o Banco Central, 70% dos brasileiros ainda declaram manusear dinheiro físico em algum momento do mês, principalmente para pequenas despesas ou em locais sem conectividade”, reforça Pinheiro.

A tendência de digitalização, no entanto, também ocorre com clientes de bancos tradicionais. Nesses casos, o uso do Pix Saque tem sido impulsionado por dois fatores centrais de mercado: a crescente preferência do consumidor por realizar transações exclusivamente pelo celular, dispensando os cartões físicos em prol da conveniência, e a forte presença da rede em localidades remotas, onde frequentemente desponta como a única ou a melhor opção de acesso bancário.

Tecnologia e conveniência

O cenário aponta para uma quebra de paradigmas. O Pix Saque deixou de ser percebido exclusivamente como uma alternativa ao saque tradicional ou um mero complemento. De acordo com os relatórios mais recentes de Estatísticas de Pagamentos de Varejo do Banco Central, no 1º semestre de 2025, o Pix Saque registrou mais de 9 milhões de transações. A instituição destaca que cerca de 90% do volume total de Pix Saque ocorre em terminais eletrônicos de redes compartilhadas, enquanto o restante ocorre no comércio.

Na Saque e Pague, a região Sul concentra o maior percentual de transações do serviço, impulsionada pela alta capilaridade local da marca, seguida pelas regiões Norte e Sudeste. Durante o último ano, a curva de crescimento Pix Saque manteve um comportamento linear, registrando principalmente picos sazonais em dezembro, período característico de alta movimentação no varejo. Para este ano, a Saque e Pague projeta um crescimento de 10% da modalidade em seus terminais.

“Os números do Banco Central de 2025 provam que o Pix Saque deixou de ser uma novidade para se tornar um hábito consolidado. Em 2026, seguiremos investindo na expansão dessa rede para garantir que a agilidade do celular e a disponibilidade do dinheiro físico caminhem sempre juntas, trazendo mais benefícios para os usuários dos nossos terminais”, finaliza o executivo.

Simples e eficiente

Por meio do sistema Pix Saque, usuários de qualquer instituição financeira, seja banco tradicional, fintech ou banco digital, podem realizar saques via Pix nas máquinas de autoatendimento da Saque e Pague. O processo de retirada do dinheiro é bem simples: basta o usuário se dirigir a um terminal da Saque e Pague, escolher a transação no terminal de autoatendimento, informar o valor do saque, abrir o aplicativo do seu banco e escanear o QR code na tela.

Sobre a Saque e Pague

Criada em 2010, a Saque e Pague é uma plataforma que facilita e democratiza o acesso das pessoas a soluções financeiras por meio da tecnologia. A empresa possui uma rede de autoatendimento que transformou o fluxo do dinheiro no Brasil ao permitir a circulação de valores, de forma descomplicada, no mundo físico e digital.

Foi protagonista ao trazer para o País a tecnologia de reciclagem de cédulas, que faz com que o dinheiro circule de forma mais sustentável. São diferentes soluções, inovadoras e pioneiras, focadas no varejo, em instituições financeiras e em pessoas físicas – mesmo as não bancarizadas, o que possibilita a inclusão de forma democrática à parte essencial do sistema financeiro.

A Saque e Pague é provedora de serviços pioneiros em redes de autoatendimento. Hoje, a empresa está presente em mais de 660 cidades por todo o País, sendo que, em mais de 200 delas, a rede é a única opção de autoatendimento. São cerca de 2500 mil pontos de atendimento. Além disso, a empresa tem expandido suas operações no exterior, levando a sua expertise e tecnologia no gerenciamento do dinheiro para países como Colômbia e México.