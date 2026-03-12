Bruna Marquezine, de 29 anos, surpreendeu ao admitir que alguns procedimentos estéticos feitos ao longo da carreira não trouxeram o resultado que imaginava. Ao refletir sobre sua relação com tratamentos dermatológicos, a atriz contou que já passou por diferentes intervenções em busca de melhorar a qualidade da pele. “Já fiz de tudo. Sou meio louca do laser”, revelou.

A declaração da atriz chamou atenção para um movimento que tem aparecido cada vez mais no universo da estética. Nos últimos anos, outras celebridades brasileiras também passaram a falar abertamente sobre arrependimentos ligados a mudanças na aparência e à pressão por intervenções.

Além de Bruna

Débora Secco, de 45 anos, contou que decidiu retirar preenchimentos faciais depois de perceber que o resultado não refletia mais sua aparência natural. “Eu olhei no espelho e pensei: não sou eu”, revelou a atriz ao explicar por que preferiu desfazer o procedimento.

A apresentadora Eliana, de 51 anos, também já comentou que hoje não repetiria algumas intervenções feitas quando era mais jovem. Ao refletir sobre a decisão, ela disse que passou a valorizar mais a naturalidade. “Se eu pudesse falar com a Eliana de 28 anos, diria: você não precisa disso para se sentir bonita”, afirmou.

Nos consultórios, médicos também percebem essa mudança de comportamento. Para a Dra. Nívia Bordin Chacur (CRM-SP 206579), CEO das clínicas Leger no Rio de Janeiro e em São Paulo, cada vez mais pacientes chegam interessadas em revisar procedimentos feitos no passado e buscar resultados mais naturais.

“Percebemos claramente um aumento de pacientes que querem reverter ou ajustar procedimentos antigos. Existe hoje uma busca muito maior por naturalidade. Muitas mulheres querem suavizar excessos e voltar a valorizar os próprios traços, trocando intervenções mais marcadas por tratamentos que preservem a identidade do rosto”, explica.

A apresentadora Luciana Gimenez, de 55 anos, também já comentou que repensou algumas intervenções estéticas feitas ao longo da carreira. Ao refletir sobre o tema, ela afirmou que o excesso de procedimentos pode alterar a aparência de forma indesejada. “A gente acaba mexendo demais e depois percebe que não precisava”, disse.

O médico Roberto Chacur (CRM-SP 124125), conhecido por atender celebridades em tratamentos para celulite e especialista em harmonização glútea, afirma que essa mudança de comportamento também aparece nas demandas relacionadas ao corpo. Segundo ele, o padrão estético buscado hoje é diferente do que predominava anos atrás.

“No passado havia uma busca por volumes exagerados, principalmente na região dos glúteos. Hoje muitas mulheres querem um resultado mais harmônico, que valorize o formato natural do corpo e preserve proporções. A ideia não é transformar, mas equilibrar”, explica.

Para o médico, essa revisão estética acompanha uma mudança mais ampla na forma como as mulheres encaram procedimentos e intervenções corporais. “Cada vez mais as pacientes querem resultados que respeitem as características naturais do corpo. O objetivo deixou de ser exagerar volumes e passou a ser harmonizar”, finaliza.