A construção do novo hospital na Região Metropolitana de Campinas deve contribuir diretamente para reduzir a pressão sobre o CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde), sistema responsável por organizar o encaminhamento de pacientes entre os municípios e unidades hospitalares do Estado.

O hospital regional vai contar com cerca de 400 leitos para melhorar o fluxo de atendimentos em toda a região.

O assessor especial do governador, Ricardo Molina, destacou a importância da medida para a saúde regional e parabenizou o governador e a Prefeitura de Campinas pela articulação que viabilizou o projeto.

Molina aposta no Cross melhorado

“A Região Metropolitana de Campinas enfrenta há muito tempo desafios no atendimento hospitalar e na regulação de vagas pelo CROSS. Esse novo hospital regional, com 400 leitos, vai ajudar diretamente a ampliar a oferta de atendimentos e aliviar a pressão sobre o sistema. Parabenizo o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito Dário Saad pela parceria e pelo trabalho conjunto que vai beneficiar toda a nossa região”, afirmou.

A iniciativa avançou após a Prefeitura de Campinas oficializar a doação do terreno ao Governo do Estado, etapa necessária para viabilizar a construção da nova unidade hospitalar. Com a formalização da área, o governador Tarcísio de Freitas autorizou o início do processo para construção do hospital, que terá capacidade para atender pacientes de toda a Região Metropolitana de Campinas.

O novo hospital regional foi anunciado como parte da estratégia do governo estadual para ampliar a capacidade hospitalar e melhorar a regulação de atendimentos pelo CROSS, sistema utilizado para encaminhar pacientes entre hospitais conforme a disponibilidade de leitos e especialidades.

Com a nova estrutura, a expectativa é que a rede regional ganhe mais capacidade de atendimento, contribuindo para reduzir a sobrecarga nas unidades existentes e melhorar o acesso da população da Região Metropolitana de Campinas aos serviços de saúde.