Programa Mais Acesso à Saúde amplia oferta de exames e consultas em Sumaré

Neste mês, marcado pelo Dia Internacional da Mulher, a Secretaria de Saúde dará prioridade à realização de exames e consultas voltados à saúde feminina

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria de Saúde, lança o Programa Mais Acesso à Saúde, iniciativa voltada à ampliação da oferta de exames, consultas especializadas e cirurgias no município. A ação tem como objetivo reduzir a fila de espera e atender a uma demanda acumulada ao longo dos anos.

O programa prevê a realização de procedimentos adicionais na rede municipal de saúde, o que permitirá ampliar o número de atendimentos e acelerar o acesso da população aos serviços especializados.

Neste mês, marcado pelo Dia Internacional da Mulher, a Secretaria de Saúde dará prioridade à realização de exames e consultas voltados à saúde feminina. A medida busca ampliar o acesso das mulheres aos serviços de diagnóstico e ao acompanhamento médico, além de reforçar as ações de cuidado e prevenção.

O planejamento inclui a contratação e a ampliação de exames diagnósticos e de cirurgias eletivas, conforme a demanda identificada pela regulação municipal. A iniciativa busca garantir mais agilidade no atendimento e melhorar o fluxo de pacientes que aguardam na fila.

O prefeito Henrique do Paraíso destacou que o programa representa um passo importante para enfrentar uma demanda antiga da saúde no município. “Nosso compromisso é ampliar o acesso da população aos serviços de saúde. O Programa Mais Acesso à Saúde permitirá avançar na redução das filas de exames e cirurgias, com atendimento mais ágil e digno para quem precisa”, afirmou.

O vice-prefeito, Andre da Farmácia, ressaltou que a iniciativa reforça o compromisso da gestão com a melhoria do atendimento na rede municipal. “A ampliação da oferta de exames e consultas representa um avanço importante para garantir que a população tenha acesso mais rápido aos serviços de saúde. Esse é um trabalho conjunto, com foco em oferecer atendimento de qualidade à nossa população”, destacou.

De acordo com o secretário de Saúde, Frederico Almeida, o Programa Mais Acesso à Saúde integra o conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da rede municipal e à ampliação do acesso da população aos serviços. “A execução ocorrerá de forma gradual, com monitoramento das filas e priorização dos pacientes conforme critérios clínicos e de regulação”, explicou.

O secretário orientou ainda que os pacientes serão convocados pelas equipes de saúde conforme a disponibilidade de vagas e a organização da fila de espera.

