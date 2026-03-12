No dia em que Carlos Alberto de Nóbrega completa 90 anos, A Praça é Nossa ganha uma edição especial. A ocasião marca a trajetória de um dos maiores nomes do humor brasileiro e a tradição de uma emissora que sempre abriu espaço para o riso e para o entretenimento popular.

Na próxima quinta-feira (12), às 22h45, o SBT leva ao ar uma celebração surpresa no banco da praça mais famosa do país, reunindo grandes nomes da televisão e do entretenimento brasileiro para homenagear o apresentador.

Carlos Alberto de Nóbrega e o SBT

No ar no SBT desde 1987, A Praça é Nossa se consolidou como um dos mais tradicionais espaços do entretenimento na televisão brasileira. Ao longo de mais de três décadas, o programa reuniu diferentes gerações de humoristas, criou personagens marcantes e transformou o banco da Praça em palco para esquetes que atravessaram o tempo e o gosto popular. A história do programa também acompanha a trajetória da família Nóbrega, iniciada com Manoel de Nóbrega, consolidada por Carlos Alberto e segue presente na nova geração representada por Marcelo de Nóbrega, que hoje dirige o programa e participa de quadros de sucesso.

Sem saber quem participaria da gravação, Carlos Alberto é surpreendido ao longo do programa por Patrícia Abravanel, Renata Nóbrega, Ratinho, Boninho, Alexandre Frota, Raul Gil, Fábio Rabin, Ronnie Von, César Filho, Marcelo Médici, Luis Ricardo, Nany People, Thiago Barnabé e Gaby Cabrini. Além das homenagens e histórias compartilhadas, os convidados entram no clima do humor e dão vida a personagens no tradicional banco da praça, participando das cenas e se colocando em situações inesperadas, criadas especialmente para a ocasião.

Entre os momentos da noite, Nina surge cheia de entusiasmo e curiosidade ao lado de sua colega de escola Paty, interpretada por Patrícia Abravanel. O resultado é uma troca leve e caótica na medida certa, com trocadilhos e uma forma muito particular de interpretar o mundo.

A movimentação continua quando Bruna Feitoria toma conta do ambiente com a energia de quem não apenas conversa: ela ocupa o espaço e entrega opinião sem ninguém pedir. Ao lado de Renata Nóbrega, a cena mistura elegância com uma dose de loucura.

O clima muda quando Cucurucho encontra o Mestre Massa (Ratinho) e a praça vira território oficialmente sem freio. É o tipo de combinação que já nasce barulhenta e perigosamente próxima de sair do script. A dupla de místicos se depara com Carlos Alberto e começa a fazer previsões sem pé nem cabeça, terminando de uma forma explosiva.

Quem também aparece na Praça é Paulinho Gogó, que chega empolgado para contar mais um “fato venério”, jurando que desta vez envolve gente muito importante da televisão. Ao lado dele está Boninho, que tenta entender como foi parar naquela história mirabolante. Enquanto Paulinho se perde em detalhes cada vez mais absurdos e tenta convencer Carlos Alberto de que tudo aconteceu exatamente daquele jeito, Boninho começa a suspeitar que talvez tenha virado personagem de uma história que nem ele mesmo lembrava de ter vivido.

Continuando a noite, a entrada de Os Falidos já traz aquele perfume de crise parcelada em 12 vezes sem juros e uma dose generosa de ego inflado. Desta vez, eles acreditam ter encontrado a solução perfeita ao envolver Teleco (Alexandre Frota) em um novo projeto de sucesso. O trio chega com promessas de negócios e empresas bem-sucedidas enquanto tentam se convencer da história que acabaram de inventar.

Outro momento de destaque fica por conta de Porpetone, que aparece caracterizado como Raul Gil e imediatamente cria uma situação curiosa ao encontrar um calouro imitador. Entre bordões conhecidos, trejeitos exagerados e comentários sobre programas de auditório, os dois passam a disputar quem domina o palco. Carlos Alberto se diverte assistindo ao encontro, enquanto Porpetone tenta provar que conhece todos os gestos do convidado, transformando a conversa em um verdadeiro “duelo de Raul Gils”.

Na sequência, Kilbert traz suas observações cheias de ironia e um certo ar de quem já perdeu a paciência com várias situações da vida. Ao encontrar Fábio Rabin na praça, ele enxerga a oportunidade perfeita para comentar, do jeito mais ácido possível, sobre comportamento, comédia e as esquisitices humanas. Rabin entra no jogo e responde à altura, criando um bate-papo provocador e cheio de humor. Carlos Alberto acompanha a troca enquanto os dois ficam cada vez mais confortáveis em converter qualquer assunto simples em um pequeno campo de batalha humorístico.

Já a irreverente Dra. Rosângela transforma o banco da praça em consultório improvisado ao atender um príncipe, interpretado por Ronnie Von. Com seu método nada convencional de conduzir consultas, ela começa a fazer perguntas curiosas enquanto o paciente tenta manter a elegância ao responder, deixando claro que seus problemas não são nada cotidianos.

A noite segue com João Plenário, que sempre chega acompanhado de suas explicações. Indagado por César Filho, ele tenta demonstrar como funcionam suas “estratégias administrativas”, recheadas de justificativas elaboradas e soluções curiosas para problemas públicos. Carlos Alberto escuta atento enquanto João faz de qualquer pergunta simples um longo pronunciamento, revelando uma habilidade impressionante de falar muito sem necessariamente esclarecer nada.

A praça segue movimentada e quando Mané Marreco se senta no banco a sensação é de que a noite fica ainda mais imprevisível. Ao lado de Zoinho, personagem de Marcelo Médici, a cena reúne duas figuras que parecem ter saído da mesma esquina do Brasil onde a lógica tira férias. Entre lembranças atravessadas e interpretações muito peculiares da realidade, os dois começam a discutir quem realmente entende o que está acontecendo.

E “A Praça é Nossa” desta quinta-feira ganha contornos ainda mais especiais quando Carlos Alberto contracena com Marcelo de Nóbrega e Luis Ricardo. Em meio a uma conversa descontraída sobre trabalho, televisão e as pequenas dificuldades da vida cotidiana, o trio precisa lidar com açucareiros entupidos que acabam mudando completamente o rumo da prosa e transformando um detalhe trivial em uma sequência de gargalhadas.

O clima muda novamente quando Chico da Tiana aparece com seu jeito simples e direto, carregado de raízes caipiras. Ao lado de Nana, interpretada por Nany People, a dupla engata um papo simples sobre o aniversário de um colega com um desfile de tiradas e comentários jocosos.

A calmaria dura pouco e O Bêbado chega ao pedaço discutindo com Barnabela sobre um bilhete premiado. A dupla passa a debater quem deveria ficar com o prêmio, em meio a uma sequência de trocadilhos e acusações bem-humoradas. Carlos Alberto tenta ajudar a organizar a conversa, mas a confusão é tanta que mal encontra espaço para se pronunciar. Entre lembranças confusas, confissões inesperadas e raciocínios embaralhados, a situação se desenvolve em uma sequência hilária.

A noite também conta com as histórias absurdas de Mhel Marrer, que chega com ares de quem tem opinião sobre tudo, inclusive sobre coisas que ainda nem aconteceram. Ao lado de Gaby Cabrini, a praça vira uma espécie de corredor de fofoca premium, onde informação e imaginação se misturam.

Encerrando a noite, o elenco da Praça se reúne para um “Parabéns” especial, com bolo, coreografia e uma apresentação musical preparada especialmente para a ocasião. A paródia, com letra de Mhel Marrer, ganha a voz principal de Paulinho Gogó e reúne todo o elenco em cena. Em uma noite marcada por encontros inesperados, personagens clássicos e convidados que entram no jogo do humor, A Praça é Nossa transforma o aniversário de 90 anos de Carlos Alberto de Nóbrega em uma festa à altura de uma trajetória que atravessa gerações da televisão brasileira.