Nova Odessa ganha van do Estado para transporte de pacientes

Solenidade de entrega aconteceu em Itu com a presença do governador Tarcísio de Freitas; retirada será agendada pela Secretaria Estadual da Saúde

A população de Nova Odessa acaba de ganhar um importante reforço na área da Saúde. O município foi um dos contemplados pelo Governo do Estado de São Paulo no programa de renovação da frota de veículos sanitários, recebendo uma van zero-quilômetro que será destinada ao transporte de pacientes.

A solenidade de entrega dos veículos ocorreu na manhã de quinta-feira (12), na cidade de Itu (SP), e contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas. Representaram Nova Odessa no evento o secretário municipal de Saúde, Lucas Bento; o adjunto da pasta, Carlos Thiago Jirschik da Cruz; e o coordenador de Planejamento, Cleber Carvalho.

Ao todo, 200 municípios paulistas foram beneficiados nesta primeira fase do programa, que conta com um investimento de R$ 53 milhões. A frota é composta por 80 ambulâncias e 120 vans que auxiliarão no deslocamento de pacientes para consultas, exames e tratamentos.

“Esse é um ganho imenso para a nossa cidade. A van vai melhorar significativamente o conforto e a segurança dos pacientes que precisam se deslocar para tratamentos fora do município. Agradecemos ao governador Tarcísio de Freitas por contemplar Nova Odessa e reforçar o compromisso com a Saúde da nossa população”, destacou o secretário municipal de Saúde, Lucas Bento.

A nova van será utilizada especificamente para o transporte de pacientes de baixa complexidade, garantindo mais agilidade e qualidade no serviço oferecido pela rede municipal. As prefeituras contempladas agendarão a retirada dos veículos junto à Secretaria de Estado da Saúde, nos polos localizados em Sorocaba ou Salto, mediante a assinatura do termo de cessão.

O programa da Secretaria de Estado da Saúde prevê a continuidade das entregas para os demais municípios paulistas, com o objetivo de fortalecer a estrutura de transporte sanitário em todo o estado e ampliar o acesso da população aos atendimentos de saúde.

