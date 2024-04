Quem já se pegou se banhando na queda de uma cachoeira ou já esteve prestes a pisar no paraíso sabe, com certeza, que o Planta e Raiz é uma das mais importantes bandas do reggae brasileiro.

Muito antes desta nova geração, a qual clama por uma vida regada por paz e amor, a voz de Zeider e o leve soar dos instrumentos dos meninos que compõem a banda já compunham canções que marcariam gerações por muitos anos, e que – agora – no auge dos seus 24 anos de carreira se mostram mais firmes e maduros do que nunca.

A banda estourou nas rádios de todo o Brasil no começo dos anos 2000 emplacando hits que até hoje são grandes sucessos, como “Com certeza”, “Aquele lugar” e “A dois passos do paraíso”, canção da banda Blitz. Já na gravação do seu DVD ao vivo, a banda contou com a participação especial de Chorão, do Charlie Brown Jr, em Gueto do Universo, grande sucesso e marca registrada do Planta.

Mais notícias da cidade e região

O Planta e Raiz trouxe neste ano de 2022 um presente inédito aos fãs: um Acústico que trouxe muito mais do que os clássicos já existentes na mente do público, mas novas e inéditas canções que marcam uma nova fase da banda que nunca deixou sua essência de lado. O formato do Acústico Planta e Raiz – captado em São Paulo, mais precisamente na Audio – aconteceu no mês de julho e contou com a participação especial de diversos músicos que vivem a hype do reggae, como Maneva, Armandinho, Vitor Kley e os filhos do vocalista Zeider Pires. A gravação ao vivo teve mais de 2200 ingressos vendidos e camarotes esgotados.

Quem ganha com toda essa vibe é o reggae. Afinal, em meio a tantas bandas que surgem a todo o momento e que possuem prazo curto de validade, o Planta e Raiz se mostra cada dia mais sólido e no caminho certo do sucesso, sempre presente na mente dos fãs, nas playlists dos tocadores de todo o país e nos palcos das mais variadas cidades brasileiras.

Exemplo de todo este movimento são os lançamentos da banda, que se iniciam em outubro, com sete músicas inéditas, tendo “Filme de Romance” como foco; e em novembro com mais sete novas canções, sendo “Relógio de Dalí” o tema principal. E, para fechar o ano, outras sete músicas completam o EP do Planta e Raiz. Já em janeiro, oito canções serão lançadas enquanto o feat com Armandinho no Acústico da banda é apresentado ao público.

É o Planta e Raiz vivenciando intensamente, com as melhores vibrações, o melhor que o reggae tem a oferecer.

A BANDA

Formada por Zeider (vocal), Fernandinho (guitarra), Franja (guitarra), Samambaia (baixo) e Juliano (bateria), o Planta e Raiz é uma das mais importantes bandas do cenário reggae brasileiro, sendo precursora do cenário no país. Com 25 anos de estrada, a banda é conhecida por hits como “Com certeza”, “Dois passos do paraíso”, “Oh, chuva”, “Aquele lugar” entre outras.

SERVIÇO:

LOCAL: Lenda Music rua Alfeu Granzotti 151

Jardim Campo Belo Americana

(Em frente ao aeroporto municipal de Americana, a partira das 20 hs)

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP