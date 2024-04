Bolsonaristas tentam salvar Brazão, mas perdem na CCJ

Deputados Bolsonaristas tentaram salvar o deputado Chiquinho Brazão,

preso após delação premiada o indicar como mandante da morte da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco.

Por 39 votos a 25, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a manutenção da prisão de Chiquinho Brazão. A votação vai agora para o plenário da Câmara, e bolsonaristas querem esvaziar a votação. São necessários ao todo 257 votos pela manutenção da prisão.

A deputada Sâmia Bonfim, do mesmo partido da Marielle fez um apelo nas redes sociais.

“Para que façamos justiça, você pode nos ajudar: mande e-mails, mensagens e deixe comentários cobrando os deputados e deputadas do seu estado para que compareçam e votem. A Câmara não pode dar guarida a um miliciano.”

