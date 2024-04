O Tivoli Shopping terá mais uma edição do projeto MoviecomTodos, que conta com sessões de filmes pensadas para as pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). No próximo domingo, dia 14, a animação “Kung Fu Panda 4” será exibida às 11h.

Após três grandes aventuras arriscando sua própria vida para derrotar vilões, Po, o Grande Dragão Guerreiro (Jack Black), é escolhido para se tornar o Líder Espiritual do Vale da Paz. Para que isso aconteça, ele precisa encontrar e treinar um novo Dragão Guerreiro, antes de assumir a honrada posição.

A pessoa certa parece ser Zhen (Awkwafina), uma raposa com muitas habilidades, mas que não gosta muito de ser treinada. Além disso, a Camaleoa (Viola Davis), uma feiticeira do mal, tenta trazer de volta todos os vilões derrotados por Po.

Sobre o projeto

O MoviecomTodos é uma iniciativa voltada às pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Dessa forma, a sala de exibição recebe conta com ajustes fundamentais às peculiaridades sensoriais desse público, tornando a experiência do cinema mais confortável, acessível e inclusiva.

Entre as adaptações para a sessão, estão a iluminação, com luzes parcialmente acesas, exibição de versão dublada do filme, volume do som reduzido e porta aberta para a circulação livre da plateia.

A realização do projeto na manhã de domingo também foi pensada para minimizar qualquer desconforto aos autistas, já que neste período o shopping tem um movimento menor e não há exibição de filmes em outras salas, evitando filas e outras variáveis que possam ser desorganizadoras para quem tem TEA.

Os ingressos para o MoviecomTodos custam metade do preço e podem ser comprados antecipadamente ou na hora na bilheteria do cinema, de forma presencial. Não há venda online.

Além disso, com apresentação de laudo ou carteirinha, os autistas recebem isenção do pagamento do estacionamento e desconto nos ingressos para brinquedos na área de playground do shopping.

SERVIÇO:

Sessão MoviecomTodos

Filme: “Kung Fu Panda 4”

Data: domingo, 14 de abril

Horário: 11h

Local: Moviecom Cinema do Tivoli Shopping

Sobre o Tivoli Shopping

