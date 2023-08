PlayStation 4 segue console mais popular no Brasil

PlayStation 4 segue console popular. A Pesquisa Game Brasil (PGB),

levantamento anual consolidado sobre o consumo de jogos eletrônicos no país, revela hoje que o Play4, da Sony, permanece no topo entre os mais populares do público gamer brasileiro. De acordo com o estudo, 36,3% dos jogadores no país possuem esta plataforma, representando um crescimento de 2,2 pontos percentuais em relação à edição anterior da pesquisa.

A segunda posição do ranking também não mudou em relação à PGB 2022, com o Xbox 360, da Microsoft, em posse de 25,1% dos gamers brasileiros — crescimento de 0,8 pontos percentuais. Já o terceiro videogame mais popular é novidade na tabela: PlayStation 5, em posse de 18% do público gamer no Brasil.

O videogame da atual geração da Sony registra um aumento de 3,2 pontos percentuais, suficiente para superar a colocação antes ocupada pelo PlayStation 2, agora em posse de 15,8% dos gamers — queda de 2,2 pontos percentuais em comparação com o ano anterior.

Em relação aos consoles da atual geração da Microsoft, o Xbox Series S e X aparecem mais abaixo na tabela, em posse de 7,1% e 6,7% do público de jogadores no Brasil, respectivamente — os dados representam, na ordem, crescimento de 1,4 e 1,5 pontos percentuais.

Desenvolvida pelo SX Group e Go Gamers em parceria com Blend New Research e ESPM, a PGB 2023 entrevistou 14.825 pessoas no Brasil, em 26 estados e no Distrito Federal, durante o mês de janeiro deste ano. O estudo aponta que 70,1% da população no Brasil joga jogos eletrônicos. Acesse o site oficial da pesquisa para baixar a versão gratuita e obter mais informações.