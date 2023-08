Anitta vira noiva em novo vídeoclipe

Amor, aventura e muito funk. Anitta usou para compor o videoclipe

de “Used to Be”, que ganha o mundo ao meio-dia desta quinta-feira (24). Parte do bundle “Funk Generation: A Favela Love Story”, o vídeo chega para concluir a trilogia de audiovisuais do projeto, que é composto por três faixas e nos apresenta uma amostra do próximo álbum da cantora.

Funk melody que remonta aos primeiros hits da artista, como “Meiga e Abusada”, “Used To Be” tem produção musical assinada pelo DJ Gabriel do Borel – responsável pelas três músicas do novo trabalho – além de replicar a parceria com Márcio Arantes. A girl from Rio conta ainda com o sueco ILYA, conhecido por sucessos como “Unholy” (Sam Smith feat. Kim Petras) e “Problem” (Ariana Grande).

“Adoro esse clipe. É fofo, engraçado e divertido, além de mostrar um lado mais apaixonado meu”, comemora a cantora, que assina a direção criativa do audiovisual. “Gosto muito da forma com que o vídeo conclui super bem a trilogia, mas também funciona por si só. Tá lindo!”.

Continuação direta de “Casi Casi”, o videoclipe de “Used to Be” foi gravado na comunidade da Vila Cascatinha, na zona oeste do Rio de Janeiro, no decorrer de um dia inteiro. Um pedido de casamento dá o start da história, durante um almoço de Anitta com o interesse romântico que conhecemos em “Funk Rave”. Apaixonada, ela aceita. Mas o casório é interrompido por um sequestro, arquitetado pelos admiradores enciumados da artista. Ainda vestida de noiva, ela precisa se desdobrar para fugir do cativeiro e correr atrás de seu final feliz.

Produtor executivo do projeto, Felipe Britto dá mais curiosidades da megaprodução: “Pensamos em cada detalhe neste clipe, pois seria o encerramento de uma história de amor. Na primeira cena do ‘sequestro’, por exemplo, aconteceu algo bem inusitado: todos os presentes na igreja, inclusive a Anitta, realmente se assustaram com a entrada dos ex-namorados. Acabamos usando este primeiro susto no corte oficial”, ele recorda.

No figurino, o clima de romance característico do videoclipe se dá por cores mais suaves e signos do universo amoroso, afirma o stylist Daniel Ueda – responsável pela moda de todo o bundle. “‘Used to Be’ é uma reviravolta da história, em que Anitta quer casar e se tornar uma menina ‘comportada’. Depois de ‘Casi Casi’, que tem muito mais pele à mostra, aqui ela surge mais fluida, com vários babados, tons de rosa, lilás e off-white“, ele expõe.

Um dos grandes destaques do audiovisual, o vestido de noiva usado por Anitta nas cenas do casamento e do sequestro foi feito à muitas mãos. “Ela já tinha uma ideia da cabeça, eu fiz os croquis e, junto com o Andre Betio, fomos construindo”, explica Ueda, referindo-se ao estilista que já assinou looks para Gisele Bündchen.

Daniel revela ainda que o apreço pelos estilistas brasileiros e pelo upcycling (técnica de transformação de roupas e tecidos antigos em novas peças), muito marcante nos dois primeiros vídeos da série, é reforçado aqui.

O lançamento de “Funk Generation: A Favela Love Story” chega logo após o anúncio de que “Funk Rave”, seu single abre-alas, rendeu uma segunda indicação da carioca ao MTV Video Music Awards (VMA). Ela concorre, ao lado de nomes como Bad Bunny e Shakira, na categoria Best Latin – a mesma vencida por ela em 2022, com “Envolver”.

