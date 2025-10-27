PLT/Poupatempo da Prefeitura de Nova Odessa anuncia 29 vagas de emprego nesta semana

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

O Posto Local de Trabalho (PLT), da Prefeitura de Nova Odessa, anunciou a abertura de 29 vagas de emprego esta semana. As oportunidades são para funções variadas e destinam-se a moradores do município que possuam experiência na área de interesse.



Os candidatos devem enviar seu currículo atualizado para o e-mail [email protected] e especificar o título da vaga no assunto da mensagem. Também é possível encaminhar esses dados pelo WhatsApp (19) 99607-4640.

Confira as vagas:

AJUDANTE DE MARCENARIA – Experiência em marcenaria e disponibilidade de horário. Salário R$ 2.200,00 + Vale-refeição R$ 348,00.(1 vaga)

AJUDANTE DE OBRA – Com ou sem experiência. Benefícios: Refeição no local + Convênio odontológica + Vale-transporte.(3 vagas)

AJUDANTE DE OBRA II – Experiência com obras na construção civil será um diferencial. De segunda a quinta das 07h ás 17 e sexta das 07h ás 16h. Salário R$ 2.189,97 + Vale-transporte + Vale-alimentação + Assistência saúde + Parceria SESC + Day Off de aniversário.(3 vagas)

ATENDENTE – Para Kiosque de água de coco. De terça a domingo das 10h ás 19h, tendo dois domingos de folga no mês. Salário R$ 1.800,00 + Vale-transporte + Vale-alimentação R$ 220,00.(1 vaga)

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – Vaga masculina. Não é necessário experiência. De segunda a quinta das 07h ás 17h e sexta das 07h ás 16h. Salário R$ 2.175,75 + Vale-alimentação + Vale-transporte. (1 vaga)

AUXILIAR DE LIMPEZA – Com experiência. Para trabalhar em Nova Odessa. Salário R$ 1.717,20 + Benefícios.(1 vaga)

AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Com experiência na área. Benefícios: Vale-refeição e alimentação + Vale-transporte + Convênio médico + Convênio farmácia + Prêmio assiduidade + Seguro de vida + PLR.(1 vaga)

AUXILIAR TÉCNICO DE INFORMÁTICA – Com experiência em hardware e redes. Salário compatível + Ajuda de custo + Alimentação + Convênio médico. Das 13h às 22h.(1 vaga)

CAPINADOR – De segunda a quinta das 06h30 às 16h30 e sexta das 06h30 às 15h30. Salário compatível + Vale-refeição + Cesta básica + Premiação por assiduidade + Premiação auxílio farmácia + PPR 2 vezes ao ano.(1 vaga)

FAXINEIRA (O) – Experiência com serviços de limpeza. Residir em Nova Odessa. Benefícios: Plano de saúde + Vale-refeição + Vale-transporte.(1 vaga)

MONTADOR DE MÓVEIS – Experiência em montagem de marcenaria ou planejados. Disponibilidade de horário. Salário R$ 3.200,00 a R$ 4.200,00.(1 vaga)

PEDREIRO – Com experiência. De segunda a quinta das 07h às 17h e sexta das 07h às 16h. Benefícios: Vale-alimentação + Vale-transporte + Refeição em obra.(2 vagas)

PEDREIRO II – Experiência com obras na construção civil será um diferencial. De segunda a quinta das 07h ás 17 e sexta das 07h ás 16h. Salário R$ 2.664,75 + Vale-transporte + Vale-alimentação + Assistência saúde + Parceria SESC + Day Off de aniversário.(3 vagas)

PORTEIRO – Horário das 18h às 00h e das 01h às 06h. Salário R$ 2.021,12 + Vale-alimentação R$ 300,00 (média mensal) + Cesta assiduidade R$ 144,68 + Prêmio assiduidade R$ 300,00 + Vale-transporte + Benefício saúde e odonto pelo sindicato.(1 vaga)

PROJETISTA – Curso técnico ou superior em Design de interiores ou arquitetura. Saber Sketchup ou Promob. Habilidades Com renderização e apresentação 3D. Conhecimento em desenho técnico.(1 vaga)

SERVIÇOS GERAIS – Sexo masculino. Com experiência na função. Disponibilidade de horário e fácil acesso à Americana. Escala 6X1, de segunda a sexta das 08h às 17h e sábado das 08h às 12h. Salário R$ 1.717,20 + Vale-alimentação R$ 144,68 + Vale-refeição R$ 20,76 por dia trabalhado + Vale-transporte + Prêmio assiduidade.(1 vaga)

TÉCNICO EM PLÁSTICO – Com experiência na área. Identificar, classificar, separar plástico por tipo e cor. Realizar moagem dos plásticos ensacando. Ensacamento e movimentação de material com a paleteira manual.(1 vaga)

VARREDOR – De segunda a quinta das 06h30 às 16h30 e sexta das 06h30 às 15h30. Salário compatível + Vale-refeição + Cesta básica + Premiação por assiduidade + Premiação auxílio farmácia + PPR 2 vezes ao ano.(1 vaga)

VENDEDORA – Com ou sem experiência. Das 14h às 22h (domingos alternados com folga na semana). Salário R$ 2.120,00 + Comissão sobre meta + Vale-transporte.(1 vaga)

VENDEDOR(A)II – Acima de 18 anos. Escala: folga fixa semanal + folgas em domingos alternados. Não é necessário experiência. Salário R$ 1.910,00 + Premiações + Vale-transporte ou auxílio combustível + Vale-alimentação R$ 173,10 + Plano de carreira + Desconto em todos os produtos da loja.(1 vaga)

VENDEDOR(A)III – Ensino médio completo. Experiência em vendas. CNH A/B. Conhecimentos em redes sociais. Já ter trabalhado em concessionária será um diferencial.(1 vaga)

VIGIA – Ensino médio completo. CNH A/B. Disponibilidade de horário para atuar na escala 12X36. Períodos diurno ou noturno das 06h às 18h ou das 18h às 06h. Salário R$ 1.899,09 + Vale-alimentação + Vale-refeição + vale-transporte.(1 vaga)

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP