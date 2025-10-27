Comerciantes de Americana avaliam positivamente a participação no programa Vitrine Digital

Os encontros e palestras promovidos pelo programa Vitrine Digital, iniciativa da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, geraram um grau de satisfação bastante alto junto aos participantes. Levantamento realizado pela pasta demonstra que o conteúdo, a carga horária e a disposição de recomendar a atividade para outras pessoas foram avaliados positivamente. O ciclo de capacitações aos comerciantes foi encerrado na última terça-feira (21).

Quando questionados sobre a participação nos encontros, 74% responderam que estavam muito satisfeitos e 26%, satisfeitos. O mesmo percentual foi constatado na pergunta sobre a carga horária, com 74% respondendo que foi suficiente e 26% com “mais ou menos”. A utilidade do conteúdo foi avaliada com 61% de “muito satisfeito” e 39% de “satisfeito”.

A pesquisa apontou também que 87% dos participantes responderam que é muito provável que recomendem o programa para outras pessoas, e 83% disseram que se sentem confiantes para aplicar o que aprenderam em seus negócios.

“O resultado dessa pesquisa nos deixa muito otimistas quanto às ações que estamos desenvolvendo. O comércio digital é uma realidade incontestável, e ter o conhecimento para manejar os instrumentos para vendas virtuais é essencial para os empresários atualmente. E não vamos parar por aí, pretendemos desenvolver outras atividades que atendam às demandas dos empreendedores de Americana”, avaliou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Quanto aos efeitos práticos do aprendizado, muitos comerciantes responderam que já ativaram ou atualizaram plataformas como Instagram, Google Empresas e Google Meu Negócio e criaram catálogos no WhatsApp. Aqueles que ainda não aderiram às ferramentas disseram que pretendem fazê-lo o mais breve possível.

O programa Vitrine Digital é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Americana, em parceria com o Sebrae-SP e a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), com o objetivo de oferecer capacitação gratuita para os empreendedores que possuem lojas físicas e querem aumentar seu faturamento usando ferramentas digitais para vender seus produtos.

