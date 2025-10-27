Vendas de antialérgicos sobem 34%, mas retração no 1º semestre acende alerta para o setor

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Os medicamentos antialérgicos registraram aumento de 34% em unidades vendidas no período móvel de julho de 2024 a junho de 2025*, segundo dados exclusivos da Interplayers, hub de negócios da saúde e bem-estar. No entanto, o acumulado do primeiro semestre de 2025 (YTD) houve queda de 10% nas vendas, refletindo um cenário contrastante no mercado. Em faturamento, o período móvel apresentou crescimento de 27%, enquanto o YTD recuou 6%, indicando oscilações no consumo e possíveis ajustes sazonais.



São Paulo e Rio de Janeiro, que juntos representam 36% das vendas em unidades no período móvel, tiveram desempenhos distintos. SP cresceu 35% em unidades e 31% em faturamento no período móvel, mas no YTD registrou queda de 5% em unidades e estabilidade de 1% no faturamento. Já o RJ teve alta de 46% em unidades e 37% em faturamento no período móvel, com recuou de 7% em unidades e de 4% em faturamento no YTD.



Enquanto alguns estados enfrentaram quedas significativas, como o Piauí (retração de 5% no período móvel e 33% no YTD em unidades), e o Amapá (queda de 29% no faturamento móvel e 51% no YTD), outros se destacaram pelo crescimento. Rondônia liderou a alta, com aumento de 129% no período móvel e 171% no YTD em unidades, além de crescimento de 56% no faturamento YTD. Santa Catarina também se sobressaiu, com avanço de 45% no faturamento.



*Considerando programas de fidelização da categoria medicamentos antialérgicos. A entrada e saída de medicamentos dessas iniciativas pode influenciar nos números.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP