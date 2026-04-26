Moradores da cidade podem se candidatar gratuitamente pelo WhatsApp ou por e-mail.

O Posto Local de Trabalho (PLT), da Prefeitura de Nova Odessa, divulgou nesta semana a disponibilidade de 43 vagas de emprego em diferentes áreas. As oportunidades são voltadas a moradores do município que possuam experiência nas funções pretendidas.

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Os interessados devem encaminhar o currículo atualizado para o email [email protected], informando o nome da vaga no assunto da mensagem. Outra opção é enviar os dados pelo WhatsApp, no número (19) 99607-4640.

Confira as vagas no PLT

AJUDANTE GERAL – Com ou sem experiência. De segunda a sexta das 7h12 às 17h. Salário R$ 2.087,80 + Vale-transporte + Ajuda de custo + Vale-alimentação R$ 371,80 + Seguro de vida + Assistência médica + PLR.(2 vagas)

AJUDANTE DE OBRA – Com ou sem experiência na área. Salário a combinar + Benefícios.(6 vagas)

AMARRADOR – Com experiência na área. De segunda a quinta das 07h às 17h e sexta das 07h às 16h. Salário a combinar + Benefícios.(1 vaga)

ATENDENTE DE RESTAURANTE – Maior de 18 anos. Ensino fundamental completo. Não é necessário experiência. Salário R$ 1.939,89 + Vale-transporte + Vale-alimentação R$ 180,00 + Refeição no local + Seguro de vida. Contrato temporário de 9 meses. Escala 5×2 das 16h10 às 00h30.(1 vaga)

AUXILIAR DE COZINHA – Experiência na área será um diferencial. Escala 6×1 de segunda a sábado das 11h às 19h20. Benefícios: Plano de saúde + Plano odontológico + Seguro de vida + Vale-alimentação + Vale-transporte + Alimentação no local.(1 vaga)

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – Vaga masculina. Com experiência e boa condição física para carregamento e descarregamento de produtos. De segunda a quinta das 07h30 às 17h30 e sexta das 07h30 às 16h30. Salário a combinar + Cesta básica + PLR.(1 vaga)

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO II – Ensino fundamental ou médio completo. Com ou sem experiência. Salário a combinar + Vale-transporte + Plano de saúde + Plano odontológico + Refeição na empresa + Vale-refeição.(1 vaga)

AUXILIAR DE LABORATÓRIO – Cursando a partir do 6º semestre da faculdade em Química ou técnico na área. Salário a combinar + Vale-transporte + Plano de saúde + Plano odontológico + Refeição na empresa + Vale-refeição.(1 vaga)

AUXILIAR DE LIMPEZA – Vaga masculina. De segunda a sexta. Salário R$ 1.837,40 + Bônus R$ 315,00 + vale-alimentação + Refeição no local + Transporte a combinar.(1 vaga)

AUXILIAR DE LOGÍSTICA – Ambos os sexos. Vivência anterior em logística, almoxarifado ou expedição. 2º grau completo ou concluído.(1 vaga)

AUXILIAR DE LOGÍSTICA (PCD) – Para atividades operacionais. Ambos os sexos. Com ou sem experiência. Salário R$ 2.287,00 + Vale-refeição R$ 23,00 por dia + Convênio médico + Convênio odontológico + Cesta produtividade + Fretado.(1 vaga)

AUXILIAR TÉCNICO – Curso Técnico/Senai em Manutenção/Mecânica ou superior em Engenharia Elétrica, Mecânica ou de Produção. Para realizar atividades administrativas em escritório e trabalhos externos em diferentes empresas realizando medições e acompanhamentos técnicos. De segunda a sexta das 07h15 às 17h. Salário R$ 2.100,00 + Vale-alimentação + Vale-transporte.(1 vaga)

BALCONISTA DE FRIO – Ensino fundamental completo. Residir em Americana, Nova Odessa ou Sumaré. Salário a combinar + Vale-transporte + Seguro de vida + Café da manhã/tarde + Vale-refeição.(1 vaga)

CONSULTOR DE VENDAS – Com ou sem experiência. Boa comunicação e disponibilidade de horário. Salário R$ 2.025,00 + Premiações + Vale-alimentação + Vale-transporte ou auxílio combustível + Totalpass + Cartão de todos.(1 vaga)

COSTUREIRA – Com experiência. Salário a combinar + Cesta básica + PLR.(1 vaga)

COZINHEIRA(O) – Com ou sem experiência. De segunda a sábado das 05h às 13h20. Fretado + Vale-alimentação R$ 290,00 + Convênio médico + Convênio odontológico + refeição no local.(1 vaga)

COZINHEIRA(O) II – Ensino fundamental completo. Desejável experiência na função. Residir em Americana, Nova Odessa ou Sumaré. Salário a combinar + Vale-transporte + Seguro de vida + Café da manhã/tarde + Vale-refeição.(1 vaga)

CUIDADORA – Ensino médio completo. Experiência na função. Disponibilidade para escala 6×2. Salário R$ 1.743,00.(1 vaga)

DOMÉSTICA – Experiência na função. Disponibilidade para trabalhar em horário comercial na cidade de Nova Odessa. Salário a combinar.(1 vaga)

ENCARREGADA DE RESTAURANTE – Experiência como encarregada ou líder e conhecimento em procedimento de cozinha. De segunda a sexta das 08h às 17h58. Fretado + Vale-alimentação R$ 290,00 + Convênio médico + Convênio odontológico + refeição no local.(1 vaga)

ENGENHEIRO CIVIL – Com experiência na área. Salário a combinar + Benefícios.(1 vaga)

ESTÁGIO DE ENGENHARIA – Cursando Engenharia de Controle de Automação/ Produção/ Mecânica ou áreas correlatas. A partir do 3º ou 4º semestre. Bolsa auxílio + Refeição + Cesta básica.(1 vaga)

FAXINEIRA – De segunda a sexta das 06h às 16h. Necessário veículo próprio, empresa em Santa Bárbara D’Oeste.(1 vaga)

JARDINEIRO – Com experiência em poda, plantio de grama, manutenção em áreas verdes e uso de ferramentas de jardinagem. De segunda a quinta das 07h às 17h e sexta das 07h às 16h.(1 vaga)

MOTORISTA ENTREGADOR – Primeiro grau completo, disponibilidade de horário para trabalhar aos sábados. Habilitação A/B. Salário R$ 2.500,00 a R$ 3.100,00 + Vale-transporte + Cesta básica.(1 vaga)

OFICIAL DE COZINHA – Com ou sem experiência. De segunda a sábado das 05h às 13h20. Fretado + Vale-alimentação R$ 290,00 + Convênio médico + Convênio odontológico + refeição no local.(1 vaga)

OPERADOR DE CARREGADEIRA – Com experiência na função. Habilitação D ou E. Salário R$ 3.761,64 + Ajuda de locomoção + Vale-refeição + Plano de saúde + Convênio farmácia + Seguro de vida + Café da manhã + Plano odontológico + Totalpass.(1 vaga)

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA – Com experiência na função. De segunda a quinta das 07h às 17h e sexta das 07h às 16h.(1 vaga)

PADEIRO – Com experiência. Salário a combinar + Benefícios.(1 vaga)

PASSADEIRA – Com experiência. De segunda a sexta das 08h às 18h.(2 vagas)

PEDREIRO – Ensino fundamental e experiência na área. Serviço de alvenaria, acabamento, encanamento e manutenção.(2 vagas)

PROFESSOR(A)/ESTAGIÁRIO(A) GINÁSTICA LABORAL – De terça das 13h30 às 14:30 e quarta das 13h40 às 14h40. Salário + Ajuda de custo.(1 vaga)

RECEPCIONISTA – Com experiência. Para atendimento em balcão.(1 vaga)

REVISOR – Ensino fundamental completo. Necessário experiência com tecido cru e tinto. Residir em Americana ou Nova Odessa. De segunda a sexta das 07h30 às 17h30. Benefícios: Ajuda de custo + Refeição no local + Cesta básica + Gympass + Convênio odontológico + PLR + Seguro de vida.(1 vaga)

SOLDADOR/ CALDEIREIRO – Ensino fundamental e experiência na área. De segunda a quinta das 07h30 às 17h30 e sexta das 07h30 às 16h30. Salário a combinar + Almoço + 20% Insalubridade.(1 vaga)

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