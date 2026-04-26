Moradores da cidade podem se candidatar gratuitamente pelo WhatsApp ou por e-mail.

O Posto Local de Trabalho (PLT), da Prefeitura de Nova Odessa, divulgou nesta semana a disponibilidade de 43 vagas de emprego em diferentes áreas. As oportunidades são voltadas a moradores do município que possuam experiência nas funções pretendidas.

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Os interessados devem encaminhar o currículo atualizado para o email [email protected], informando o nome da vaga no assunto da mensagem. Outra opção é enviar os dados pelo WhatsApp, no número (19) 99607-4640.

Confira as vagas no PLT

AJUDANTE GERAL  Com ou sem experiência. De segunda a sexta das 7h12 às 17h. Salário R$ 2.087,80 + Vale-transporte + Ajuda de custo + Vale-alimentação R$ 371,80 + Seguro de vida + Assistência médica + PLR.(2 vagas)

 

AJUDANTE DE OBRA  Com ou sem experiência na área. Salário a combinar + Benefícios.(6 vagas)

 

AMARRADOR  Com experiência na área. De segunda a quinta das 07h às 17h e sexta das 07h às 16h. Salário a combinar + Benefícios.(1 vaga)

 

ATENDENTE DE RESTAURANTE  Maior de 18 anos. Ensino fundamental completo. Não é necessário experiência. Salário R$ 1.939,89 + Vale-transporte + Vale-alimentação R$ 180,00 + Refeição no local + Seguro de vida. Contrato temporário de 9 meses. Escala 5×2 das 16h10 às 00h30.(1 vaga)

 

AUXILIAR DE COZINHA  Experiência na área será um diferencial. Escala 6×1 de segunda a sábado das 11h às 19h20. Benefícios: Plano de saúde + Plano odontológico + Seguro de vida + Vale-alimentação + Vale-transporte + Alimentação no local.(1 vaga)

 

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO  Vaga masculina. Com experiência e boa condição física para carregamento e descarregamento de produtos. De segunda a quinta das 07h30 às 17h30 e sexta das 07h30 às 16h30. Salário a combinar + Cesta básica + PLR.(1 vaga)

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO II  Ensino fundamental ou médio completo. Com ou sem experiência. Salário a combinar + Vale-transporte + Plano de saúde + Plano odontológico + Refeição na empresa + Vale-refeição.(1 vaga)

 

AUXILIAR DE LABORATÓRIO  Cursando a partir do 6º semestre da faculdade em Química ou técnico na área. Salário a combinar + Vale-transporte + Plano de saúde + Plano odontológico + Refeição na empresa + Vale-refeição.(1 vaga)

 

AUXILIAR DE LIMPEZA  Vaga masculina. De segunda a sexta. Salário R$ 1.837,40 + Bônus R$ 315,00 + vale-alimentação + Refeição no local + Transporte a combinar.(1 vaga)

 

AUXILIAR DE LOGÍSTICA  Ambos os sexos. Vivência anterior em logística, almoxarifado ou expedição. 2º grau completo ou concluído.(1 vaga)

 

AUXILIAR DE LOGÍSTICA (PCD)  Para atividades operacionais. Ambos os sexos. Com ou sem experiência. Salário R$ 2.287,00 + Vale-refeição R$ 23,00 por dia + Convênio médico + Convênio odontológico + Cesta produtividade + Fretado.(1 vaga)

 

AUXILIAR TÉCNICO  Curso Técnico/Senai em Manutenção/Mecânica ou superior em Engenharia Elétrica, Mecânica ou de Produção. Para realizar atividades administrativas em escritório e trabalhos externos em diferentes empresas realizando medições e acompanhamentos técnicos. De segunda a sexta das 07h15 às 17h. Salário R$ 2.100,00 + Vale-alimentação + Vale-transporte.(1 vaga)

plt

BALCONISTA DE FRIO  Ensino fundamental completo. Residir em Americana, Nova Odessa ou Sumaré. Salário a combinar + Vale-transporte + Seguro de vida + Café da manhã/tarde + Vale-refeição.(1 vaga)

 

CONSULTOR DE VENDAS  Com ou sem experiência. Boa comunicação e disponibilidade de horário. Salário R$ 2.025,00 + Premiações + Vale-alimentação + Vale-transporte ou auxílio combustível + Totalpass + Cartão de todos.(1 vaga)

 

COSTUREIRA  Com experiência. Salário a combinar + Cesta básica + PLR.(1 vaga)

 

COZINHEIRA(O)  Com ou sem experiência. De segunda a sábado das 05h às 13h20. Fretado + Vale-alimentação R$ 290,00 + Convênio médico + Convênio odontológico + refeição no local.(1 vaga)

 

COZINHEIRA(O) II  Ensino fundamental completo. Desejável experiência na função. Residir em Americana, Nova Odessa ou Sumaré. Salário a combinar + Vale-transporte + Seguro de vida + Café da manhã/tarde + Vale-refeição.(1 vaga)

 

CUIDADORA  Ensino médio completo. Experiência na função. Disponibilidade para escala 6×2. Salário R$ 1.743,00.(1 vaga)

 

DOMÉSTICA  Experiência na função. Disponibilidade para trabalhar em horário comercial na cidade de Nova Odessa. Salário a combinar.(1 vaga)

ENCARREGADA DE RESTAURANTE  Experiência como encarregada ou líder e conhecimento em procedimento de cozinha. De segunda a sexta das 08h às 17h58. Fretado + Vale-alimentação R$ 290,00 + Convênio médico + Convênio odontológico + refeição no local.(1 vaga)

 

ENGENHEIRO CIVIL  Com experiência na área. Salário a combinar + Benefícios.(1 vaga)

 

ESTÁGIO DE ENGENHARIA  Cursando Engenharia de Controle de Automação/ Produção/ Mecânica ou áreas correlatas. A partir do 3º ou 4º semestre. Bolsa auxílio + Refeição + Cesta básica.(1 vaga)

 

FAXINEIRA  De segunda a sexta das 06h às 16h. Necessário veículo próprio, empresa em Santa Bárbara D’Oeste.(1 vaga)

 

JARDINEIRO  Com experiência em poda, plantio de grama, manutenção em áreas verdes e uso de ferramentas de jardinagem. De segunda a quinta das 07h às 17h e sexta das 07h às 16h.(1 vaga)

 

MOTORISTA ENTREGADOR  Primeiro grau completo, disponibilidade de horário para trabalhar aos sábados. Habilitação A/B. Salário R$ 2.500,00 a R$ 3.100,00 + Vale-transporte + Cesta básica.(1 vaga)

emprego (1)

OFICIAL DE COZINHA  Com ou sem experiência. De segunda a sábado das 05h às 13h20. Fretado + Vale-alimentação R$ 290,00 + Convênio médico + Convênio odontológico + refeição no local.(1 vaga)

 

OPERADOR DE CARREGADEIRA  Com experiência na função. Habilitação D ou E. Salário R$ 3.761,64 + Ajuda de locomoção + Vale-refeição + Plano de saúde + Convênio farmácia + Seguro de vida + Café da manhã + Plano odontológico + Totalpass.(1 vaga)

 

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA  Com experiência na função. De segunda a quinta das 07h às 17h e sexta das 07h às 16h.(1 vaga)

 

PADEIRO  Com experiência. Salário a combinar + Benefícios.(1 vaga)

 

PASSADEIRA  Com experiência. De segunda a sexta das 08h às 18h.(2 vagas)

 

PEDREIRO  Ensino fundamental e experiência na área. Serviço de alvenaria, acabamento, encanamento e manutenção.(2 vagas)

 

PROFESSOR(A)/ESTAGIÁRIO(A) GINÁSTICA LABORAL  De terça das 13h30 às 14:30 e quarta das 13h40 às 14h40. Salário + Ajuda de custo.(1 vaga)

 

RECEPCIONISTA  Com experiência. Para atendimento em balcão.(1 vaga)

 

REVISOR  Ensino fundamental completo. Necessário experiência com tecido cru e tinto. Residir em Americana ou Nova Odessa. De segunda a sexta das 07h30 às 17h30. Benefícios: Ajuda de custo + Refeição no local + Cesta básica + Gympass + Convênio odontológico + PLR + Seguro de vida.(1 vaga)

 

SOLDADOR/ CALDEIREIRO  Ensino fundamental e experiência na área. De segunda a quinta das 07h30 às 17h30 e sexta das 07h30 às 16h30. Salário a combinar + Almoço + 20% Insalubridade.(1 vaga)

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