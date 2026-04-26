O feriado de Tiradentes teve as praias como principal destino dos turistas, evidenciado pelos picos nos acessos ao litoral ao longo do período. De acordo com dados da Veloe, empresa de mobilidade e gestão de frota, a Baixada Santista (SP) registrou alta de 36,7% na segunda-feira (20) e de 82,8% na terça-feira (21) no sistema pedagiado.

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No free flow, os maiores avanços ocorreram no Litoral Norte paulista, com crescimento de 37,5% no sábado (18), 59,9% na segunda-feira (20) e 129,8% na terça-feira (21). A Região dos Lagos (RJ) também apresentou picos relevantes, com alta de 75,3% no sábado (18).

Praias e pedágios

Esse movimento se refletiu no volume total de passagens nas rodovias. O feriado registrou alta de 454,9% no sistema free flow em todo o Brasil. Nas praças pedagiadas, o aumento foi de 55%, indicando o impacto direto de quatro dias de descanso, que ampliaram o período de deslocamentos.

Na comparação com as semanas anteriores, considerando como referência sábado (11), domingo (12), segunda (13) e terça (14), o sábado (18) concentrou o maior volume, com alta de 32,4%. No free flow, o crescimento foi de 24,4%.

Nos dias seguintes, o fluxo perdeu intensidade no agregado. No domingo (19), o volume ficou 17% abaixo da média nos pedágios físicos e 11,5% menor no free flow. Na segunda-feira (20), as quedas foram de 11,3% e 7%, respectivamente. Já na terça-feira (21), o tráfego também permaneceu abaixo da média, com retrações de 7,6% no sistema pedagiado e 11% no free flow.



O levantamento aponta que o avanço do free flow segue como tendência, embora ainda represente uma fatia menor do total. A expansão do modelo ao longo do último ano contribui para o crescimento expressivo na comparação anual e já começa a influenciar a dinâmica de mobilidade nas rodovias.

Sobre a Veloe

Veloe é uma empresa de mobilidade e gestão de frota, que nasceu para tornar a mobilidade mais fluida e simples e a gestão de frotas leves e pesadas mais eficiente. Veloe é aceita em todas as rodovias pedagiadas e mais de 2.600 estabelecimentos comerciais no país. Foi criada por Banco do Brasil e Bradesco em 2018 e entre seus principais parceiros estão C6 Bank, Banrisul, Cartões Elo e Banestes.

Mensalmente, divulga o Panorama Veloe de Indicadores de Mobilidade, em parceria com a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), uma cesta de indicadores sobre mobilidade que fortalece a vocação do negócio em gerar informação relevante e de qualidade para a tomada de decisões. Em 2023, lança a Veloe Go, marca que reúne serviços para pessoas jurídicas. Para ter Veloe e Veloe Go basta solicitar pelo nosso site.

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