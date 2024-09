McDonalds Nova Odessa com 6 vagas de emprego no PLT

PLT – Posto do Trabalho da Prefeitura de Nova Odessa tem 24 vagas de emprego abertas nesta 5ª e 6ª-feira

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa, que funciona junto ao novo Poupatempo da cidade, está recebendo currículos para a seleção de 24 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. As vagas são para pessoas moradoras de Nova Odessa e a maioria exige experiência na respectiva função.

Os interessados devem enviar seus currículos nesta quinta e sexta-feira (12 e 13/09/2024) para o e-mail ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada. Em um dos casos, haverá também processo seletivo presencial (veja abaixo).

Lembrando que os moradores interessados também podem cadastrar o currículo no portal (novaodesse.sp.gov.br), na aba “Emprega Nova Odessa”, espaço já utilizado pelas empresas da cidade disponibilizarem centenas de vagas ao público. O novo portal de vagas mantido pela Prefeitura pode ser acessado em https://www.novaodessa.sp.gov.br/emprega-novaodessa.

O PLT e os demais serviços municipais voltados ao mercado de trabalho atendem ao público no novo Poupatempo e CRET (Centro Municipal de Referência ao Empreendedor e Trabalhador), que fica na Rua Duque de Caixas, nº 600, no Centro – junto à recém-inaugurada unidade do Poupatempo Paulista na cidade.

EMPREGOS EM ALTA

Segundo a estatística oficial divulgada mensalmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego através do Novo Caged, o Setor Produtivo de Nova Odessa criou 3.817 empregos adicionais com carteira assinada de janeiro de 2021 a julho de 2024.

Esse número é o resultado da diferença entre todas as contratações, menos todas as demissões efetuadas no período. E grande parte dessas vagas passou pela equipe do PLT – inclusive aquelas disponibilizadas nas quatro edições do “Feirão do Emprego” promovido pela Prefeitura nos últimos três anos.

Confira as vagas da iniciativa privada disponíveis no mural do PLT:

AÇOUGUEIRO – com experiência na função. (1 vaga)

ATENDENTE – para trabalhar em cafeteria. Ter experiência. (1 vaga)

ATENDENTE – ambos os sexos, maior de 18 anos, para trabalhar no McDonald’s. (6 vagas)

AUXILIAR FINANCEIRO/FISCAL/FATURAMENTO – experiência anterior nas áreas financeira, fiscal ou de faturamento. Conhecimento em emissão de notas fiscais e rotinas de contas a pagar/receber. Noções básicas de contabilidade e domínio do pacote Office, especialmente Excel. Perfil organizado, com atenção aos detalhes e boa comunicação. Salário: de R$ 2.300,00 + Plano Médico + Plano Odontológico + Convênio Farmácia + Parcerias comerciais e descontos ao Colaborador + Vale Refeição + Plano de Carreiras. (1 vaga)

AUXILIAR TÉCNICO EM COMPRESSOR – conhecimento em compressores e unidades de medidas. (1vaga)

BALCONISTA DE PADARIA – com experiência na função ou disposição para aprender o trabalho. (1 vaga)

FAXINEIRA – para trabalhar em empresa, com experiência na função. Interessados enviar currículo para ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br com a sigla “Faxina”. Entrevista será dia 16/09 no PLT. (2 vagas)

OPERADORA DE CAIXA – ensino médio completo para trabalhar em farmácia, horário das 14h às 23h – escala 6×1. (2 vagas)

PORTARIA – feminino, com experiência na função. (2 vagas)

RECEPÇÃO/VENDAS – para trabalhar em academia, preferencialmente experiência em atendimento ao público ou com disponibilidade e vontade em aprender. (1 vaga)

TÉCNICO QUÍMICO JR – Técnico em química, com CRQ ativo. Necessário experiência anterior na função, na área operacional de laboratório (Produção). Ser proativo. Disponibilidade para o horário de trabalho das 9h12 até as 19h de segunda à sexta-feira. Salário R$ 2.302,95 + Benefícios: adicional de periculosidade de 30%, Convênio Médico, Convênio Odontológico, Refeição no Local, Cartão Alimentação, Convênio com Farmácia, PLR. (1 vaga)

TORNEIRO MECÂNICO – com experiência na função. (3 vagas)

VENDEDOR – ter experiência em vendas, para trabalhar com materiais elétricos. (1 vaga)

VENDEDORA – ter experiência em vendas, preferencialmente que tenha CRECI ou interesse em se especializar. (1 vagas)

Siga nossas redes sociais

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP