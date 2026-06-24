Mandados eram relacionados a crimes de furto, roubo e tráfico de drogas; três prisões ocorreram em Sumaré e uma em Hortolândia

O 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) registrou a captura de quatro pessoas procuradas pela Justiça em ações realizadas entre terça-feira (23) e a madrugada desta quarta-feira (24) nas cidades de Sumaré e Hortolândia. Os mandados de prisão estavam relacionados a crimes de furto, roubo e tráfico de drogas.

A ocorrência mais recente foi registrada durante a madrugada desta quarta-feira, no Jardim Basilicato, em Sumaré. Durante patrulhamento pela Rua da Saúde, policiais militares visualizaram duas mulheres em atitude suspeita nas proximidades de um ponto conhecido pela prática de tráfico de drogas. Após a abordagem e consulta aos sistemas policiais, foi constatado que uma das mulheres, de 42 anos, era procurada pela Justiça pelo crime de furto. Ela foi conduzida ao Plantão Policial de Sumaré e permaneceu presa à disposição da Justiça.

Ainda em Sumaré, na tarde de terça-feira, outra captura foi realizada na mesma região. Durante patrulhamento pela Rua da Saúde, os policiais abordaram uma mulher de 53 anos e verificaram a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. A procurada foi encaminhada ao Distrito Policial, onde permaneceu presa.

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Também na terça-feira, uma equipe da Polícia Militar recebeu denúncia sobre uma desinteligência envolvendo um homem e uma mulher no Jardim Nova Esperança. No local, os policiais abordaram um homem de 40 anos e, embora nada de ilícito tenha sido encontrado com ele, a consulta aos sistemas revelou um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. O suspeito foi levado ao Plantão Policial de Sumaré, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Já em Hortolândia, a captura ocorreu na Rua Júlio de Camargo, no bairro Remanso Campineiro. Durante patrulhamento, os policiais abordaram dois homens em atitude considerada suspeita. Após a verificação dos antecedentes, foi constatado que um deles, de 43 anos, era procurado pela Justiça por furto. O homem foi encaminhado ao Plantão Policial e permaneceu preso.

Segundo a Polícia Militar, todas as prisões ocorreram após consultas aos sistemas policiais, que confirmaram a existência dos mandados judiciais em aberto. Os quatro procurados ficaram à disposição da Justiça para o cumprimento das determinações legais.