A PersonalGO, plataforma que conecta personal trainers e alunos, acredita que a tecnologia tende a ampliar a capacidade de atendimento, acompanhamento e gestão de profissionais do universo fitness. O avanço da inteligência artificial reacendeu a discussão sobre a substituição de empregos em diversos setores. Em um cenário global, relatórios apontam que empresas planejam automatizar tarefas e redesenhar cargos nos próximos anos.

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Hoje, aplicativos sugerem exercícios físicos, algoritmos auxiliam na elaboração de rotinas personalizadas, dispositivos wearables monitoram dados em tempo real e ferramentas digitais ajudam a organizar e acompanhar treinos com mais precisão. Mas o que acontece quando parte do trabalho técnico pode ser automatizado?

De acordo com a PersonalGO, a inteligência artificial tem potencial para assumir tarefas de apoio à rotina profissional, permitindo que os personal trainers dediquem mais tempo ao relacionamento com os alunos e à personalização do atendimento.

Personal trainer e o vínculo com aluno

Para Ana Endlich, cofundadora e CMO da PersonalGO, o personal trainer constrói um vínculo com o aluno voltado à conquista de resultados. “A tecnologia não substitui o personal trainer, mas amplia sua capacidade de atuação. Em vez de substituir o trabalho humano, ela assume tarefas operacionais e torna o processo de captação e acompanhamento mais eficiente, facilitando a evolução dos alunos ao longo do treino”, explica.

De acordo com dados internos da PersonalGO, mesmo em um marketplace aberto, no qual alunos podem visualizar outros profissionais e trocar de treinador, 99,3% dos alunos permanecem com o mesmo personal trainer. Além disso, 40% dos usuários que treinam com personal trainer na plataforma chegaram ao aplicativo sem acompanhamento profissional e passaram a treinar com um profissional por meio do ecossistema.

A discussão também se conecta ao comportamento do consumidor. Um estudo publicado no Journal of Medical Internet Research aponta que personal trainers podem influenciar positivamente o comportamento sobre exercícios por meio de suporte motivacional e que pessoas com coaching regular tendem a aderir mais à rotina de exercícios do que aquelas que treinam sozinhas.

Para a cofundadora, o vínculo humano permanece central no mercado fitness e de bem-estar. “A inteligência artificial permite que o profissional atenda mais alunos com mais qualidade. O resultado é um modelo em que a tecnologia funciona como suporte contínuo, enquanto o personal trainer mantém o foco na personalização e na motivação do aluno”, conclui.

Sobre a PersonalGO

A PersonalGO é uma startup focada em conectar pessoas que desejam se exercitar com personal trainers qualificados. Com um marketplace dedicado ao fitness, o aplicativo desenvolvido pela empresa oferece uma solução conveniente para alunos e profissionais de educação física, permitindo que os especialistas ofereçam seus serviços e possam ser encontrados pelos alunos de forma intuitiva e eficiente, além de contar com uma biblioteca de mais de 4 mil exercícios em vídeo.

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