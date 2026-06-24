Os vereadores da Câmara Municipal de Americana aprovaram seis projetos de lei, um projeto de decreto legislativo, vinte e um requerimentos e dez moções durante a vigésima terceira sessão ordinária de 2026, realizada nesta terça-feira (23) no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo.

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Também foram incluídas na pauta 300 indicações que serão encaminhadas ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Alterações no COMTUR

O projeto de lei nº 73/2026, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei municipal nº 6.655/2022, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, foi aprovado com dezessete votos favoráveis e uma ausência em primeira discussão após ser incluído na pauta em regime de urgência especial.

Parcelamento de Débitos

Foi aprovado com dezessete votos favoráveis e uma ausência em primeira discussão o projeto de lei nº 76/2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo a aderir ao parcelamento de débitos relativos contribuições previdenciárias vinculadas ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS. A proposta foi incluída na pauta em regime de urgência especial.

Cessão de estagiários para o Poder Judiciário

O projeto de lei nº 74/2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo a celebrar convênio com a União, por intermédio dos Juízos da 158ª e da 384ª Zonas Eleitorais de Americana, para os fins que especifica, foi aprovado com dezessete votos favoráveis e uma ausência em primeira discussão após ser incluído na pauta em regime de urgência especial.

Foi aprovado em primeira discussão com dezessete votos favoráveis e uma ausência o projeto de lei nº 77/2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo a credenciar e ceder ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a realização de estágio educativo nas unidades judiciárias desta Comarca, adolescentes matriculados no Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana – SOMA – AMERICANA. A proposta foi incluída na pauta em regime de urgência especial.

Empresa Parceira do Atirador

O projeto de lei nº 56/2026, de autoria do vereador Pastor Miguel Pires (PRD), que institui o programa “Empresa Parceira do Atirador” no município de Americana, foi aprovado por unanimidade em primeira discussão.

Título de cidadania

O projeto de decreto legislativo nº 23/2026, de autoria do vereador Juninho Dias (PSD), que concede título de cidadão americanense ao senhor Emerson Aparecido Leite de Souza Júnior, foi aprovado com dezoito votos favoráveis e uma ausência em discussão única.

Dia do Musical A Paixão de Cristo

O projeto de lei nº 61/2026, de autoria do vereador Dr. Wagner Rovina (PL), que institui o “Dia do Musical A Paixão de Cristo” no calendário oficial do município de Americana, foi aprovado por unanimidade em segunda discussão.

Requerimentos dos vereadores

Foram aprovados os seguintes requerimentos:

658/2026 – GUALTER AMADO

Requer informações sobre possível utilização de servidores, veículos e recursos públicos em imóvel particular localizado na Avenida Rafael Vitta.

659/2026 – DR. WAGNER ROVINA

Requer informações sobre a ampliação da oferta de horários do transporte coletivo no bairro Monte Verde.

662/2026 – JACIRA CHAVARE

Requer informações sobre a implantação e funcionamento de Salas de Regulação Sensorial nas escolas da rede pública municipal.

663/2026 – JACIRA CHAVARE

Requer informações sobre o atendimento, estrutura e demanda do CAPS Infantil de Americana.

664/2026 – GUTÃO DO LANCHE

Requer informações sobre a construção de creche e de novas unidades escolares no bairro Jardim da Balsa II.

665/2026 – THIAGO BROCHI

Requer informações ao Poder Executivo acerca do enquadramento salarial dos servidores ocupantes do cargo de Pedreiro.

666/2026 – LUCAS LEONCINE

Requer informações sobre medidas de segurança do trânsito entre a Avenida Paulista e a Rua Oswaldo dos Santos Operário, na Chácara Machadinho.

667/2026 – JEAN MIZZONI

Requer informações sobre recapeamento asfáltico da Rua Francisco Corat, na Vila Dainese, e sobre a definição de responsabilidades em região de divisa com Santa Bárbara d’Oeste.

668/2026 – PROFESSORA JULIANA

Requer ao Poder Executivo informações detalhadas acerca do déficit de vagas, da lista de espera e dos critérios de atendimento na rede pública municipal de ensino de Americana.

669/2026 – JEAN MIZZONI

Requer informações complementares sobre as justificativas apresentadas pela empresa Real Saúde Gestão Médica Ltda. para atrasos de pagamentos aos médicos das UBS’s de Americana.

670/2026 – RENAN DE ANGELO

Reitera e complementa informações solicitadas por meio do Requerimento nº 350/2026 acerca da situação estrutural, operacional e de segurança da Rodoviária de Americana.

671/2026 – RENAN DE ANGELO

Requer informações sobre a manutenção, substituição e ampliação de lixeiras públicas no Município de Americana.

672/2026 – RENAN DE ANGELO

Requer informações sobre a zeladoria, manutenção, acessibilidade, segurança e infraestrutura da Praça Comendador Hermann Müller.

673/2026 – TALITHA DE NADAI

Requer informações sobre o funcionamento do Programa Farmácia Solidária no município de Americana.

674/2026 – MARCOS CAETANO

Requer informações e providencias sobre a redução, manutenção e fiscalização das vagas de estacionamento destinadas às Pessoas com Deficiência (PCD) na região central do município.

675/2026 – ROBERTA LIMA

Requer informações sobre os procedimentos adotados para recolhimento e destinação de animais de grande porte encontrados mortos em vias e espaços públicos do município.

676/2026 – LEVI ROSSI

Requer informações à empresa SOU Transportes Americana, sobre a possibilidade de estudos para ampliação da Linha 118 – Novo Mundo/Antônio Zanaga.

677/2026 – JUNINHO DIAS

Requer informações sobre o planejamento e as ações preventivas do Município de Americana diante dos possíveis impactos do fenômeno El Niño.

678/2026 – JUNINHO DIAS

Requer informações sobre ações complementares voltadas ao fortalecimento da saúde bucal de pessoas com necessidades especiais (PNE), com ênfase em pacientes neuroatípicos e orientação aos cuidadores.

679/2026 – JUNINHO DIAS

Requer informações sobre a assistência alimentar oferecida aos pacientes que utilizam o transporte social para tratamento de saúde fora do município.

680/2026 – JUNINHO DIAS

Requer informações sobre a estrutura, distribuição e disponibilidade de ambulâncias utilizadas pela rede municipal de saúde de Americana.

Moções

Foram aprovadas as seguintes moções:

375/2026 – LUCAS LEONCINE

Congratulação ao Clube dos Cavaleiros de Americana pela realização da 38ª Festa do Peão de Americana.

377/2026 – LUCAS LEONCINE

Congratulação à Urbano Alimentos pela doação de cinco toneladas de alimentos ao Fundo Social de Solidariedade de Americana.

378/2026 – LUCAS LEONCINE

Congratulação aos Supermercados São Vicente pela doação de cinco toneladas de alimentos ao Fundo Social de Solidariedade de Americana.

379/2026 – RENAN DE ANGELO

Aplausos ao Patrulheiro Alcidio Novais da Silva pelos 40 anos de exemplar dedicação e relevantes serviços prestados à Guarda Civil Municipal de Americana (GAMA).

380/2026 – THIAGO BROCHI

Aplausos aos Policiais Militares do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), pelo trabalho exemplar de prevenção, educação e cidadania realizado junto às escolas e famílias do nosso município.

381/2026 – LUCAS LEONCINE

Apela ao Governo do Estado de São Paulo pela adoção de medidas que visem à recuperação e preservação da Represa do Salto Grande no âmbito do programa UniversalizaSP.

382/2026 – ROBERTA LIMA

Moção de Congratulação à Pet Pilates pela celebração de seus 10 anos de fundação.

383/2026 – ROBERTA LIMA

Moção de Congratulação à Clínica Univet de Americana pela celebração de seus 47 anos de fundação.

386/2026 – JEAN MIZZONI

Moção de Congratulação à “Tati Matos Espetaria e Boutique de Carnes” pela inauguração de seu novo empreendimento.

387/2026 – JEAN MIZZONI

Moção de Aplausos à comunidade escolar da EMEF Paulo Freire pela 25ª edição do tradicional “Arraiá do Seu Paulo”.

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