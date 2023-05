PM Leandro. Velório no Jd Pérola. Sepultamento às 17h

Velório. O corpo do cabo da Policia Militar PM Leandro

da Silva Barbosa, de 38 anos, está sendo velado no Velório Araújo-Orsola, na Rua da Agricultura, 2362, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste. O sepultamento está previsto para acontecer às 17h de hoje (20), no Cemitério Parque Gramado, em Americana. Ele deixa a esposa e uma filha de 2 anos. Ele trabalhava no 10° Batalhão de Ações Especiais (Baep) do interior.



Leandro morreu na manhã desta sexta-feira (19) no Parque do Lago, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele estava de folga, foi até o bairro, no condomínio Amoreiras, negociar uma moto, momento em que levou dois tiros.

LEIA ABAIXO NOTA DO BAEP divulgada este final de semana

“É com grande pesar que o Comandante do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia informa o falecimento do CB PM 149608-A LEANDRO DA SILVA BARBOSA. O policial deixaa esposa e uma filha. O Policial Militar faleceu em 19 de maio de 2023 em Santa Bárbara D’Oeste, decorrência de homicídio doloso. O Cb PM L. Barbosa exerceu suas funções no Policiamento de área, tendo como sua última unidade de serviço o 10o BAEP, trabalhando anteriormente no 20o BPM/I e 19o BPM/I. Rogamos a Deus que possa confortar a família e amigos do Cb PM Leandro da Silva Barbosa, certo de que terá seu descanso eterno com a honra de quem cumpriu sua missão. O velório ocorrerá no dia 19/05/2023 a partir das 22:00h, no Velório Araújo – Orsola, localizado em Santa Bárbara D’Oeste. O Sepultamento ocorrerá no dia 20/05/2023, às 17:00n no Cemitério Parque Gramado, em Americana, onde nosso guerreiro irá para seu merecido descanso”.

