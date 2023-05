sardelli sanciona lei do 'botão do pânico' nas particulares

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, sancionou a lei que obriga escolas particulares

a utilizarem o botão do pânico. A lei nº 6.744 é de autoria dos vereadores Sílvio Dourado e Thiago Brochi.

O Botão do Pânico já está presente em todas as escolas da rede municipal. É uma tecnologia que permite o acionamento imediato da Guarda Municipal em caso de emergência. Além de adquirirem informações sobre o uso do aplicativo, os funcionários das escolas recebem orientações para atuarem em situações extremas.

A Guarda Municipal de Americana já vem realizando treinamentos com profissionais de escolas particulares para o uso correto do aplicativo desenvolvido pela própria corporação e adotado pela rede municipal de ensino, após determinação do prefeito Chico.

“O nosso objetivo é levar ainda mais segurança a todas as escolas de Americana. É bom lembrar que implantamos o Núcleo de Segurança Escolar, que garante a presença de patrulheiros nas unidades, o reforço no patrulhamento com viaturas e a contratação de psicólogos para o atendimento da rede municipal de Educação”, disse o prefeito Chico.

“O aplicativo foi muito bem aceito pela comunidade escolar, em especial pelas escolas particulares. E profissionais de várias delas já participaram de nossos treinamentos”, afirmou o comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva.

Os vereadores Silvio Dourado e Thiago Brochi agradeceram a sanção das leis e a implementação de mais essa política que proporciona segurança para toda a comunidade escolar.

O aplicativo Botão do Pânico está disponível para todas as escolas particulares e estaduais do município e pode ser solicitado através do WhatsApp da Gama (19) 3461-8631.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento