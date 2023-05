Pedido para instalação do Observatório Espacial na Praia dos Namorados é protocolado

Caso acatado, será possível observar a lua, as estrelas, eclipses, meteoros, constelações e demais exibições incríveis do céu, às margens da Represa.

Trata-se de uma indicação do vereador Juninho Dias (MDB), que sugeriu a mudança de endereço do OMA, saindo do Jardim Botânico de Americana, na região da Avenida Brasil, para a Orla da Praia dos Namorados.

O observatório de Americana foi inaugurado nos anos 80, sendo o 2° do país, além de inúmeros equipamentos, ele conta desde 2016 com um telescópio chamado Refletor Schmidt- Cassegrain CGX-L 1400, um dos melhores do país.

Principalmente em dias de outono, sem nuvens, através dele é possível observar vários planetas, até os mais distantes, bem como satélites e galáxias.

As visitas acontecem todas as quartas e sextas, entre 19h e 23h, elas são gratuitas, mas devem ser agendadas através do 3408-4800. São apenas 120 vagas por semana.

Na justificativa, o vereador relata que as árvores do Parque Ecológico e Jardim Botânico e a quantidade de iluminação e ruído daquela região, prejudicam a experiência dos frequentadores.

