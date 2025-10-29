Na tarde de terça-feira (28), um homem foi capturado pela Polícia Militar em Nova Odessa, depois de ser identificado com um mandado de prisão em aberto. A prisão ocorreu durante patrulhamento na Avenida Ernesto Sprogis, no bairro Jardim Santa Rosa.

Segundo informações, a equipe da PM reconheceu o indivíduo, que já possuía passagens no meio policial. Durante a abordagem, foi realizada uma busca pessoal, mas nada de ilegal foi encontrado. No entanto, ao consultar o sistema, os PMs confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele.

Com o apoio de outra viatura da Polícia Militar, o homem acabou detido e foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.