Vazamento de senhas: especialista explica o que fazer caso seja vítima

Um suposto megavazamento de dados que expôs mais de 180 milhões de senhas e endereços de e-mail de diversos provedores foi divulgado nesta segunda-feira (27). A exposição teria acontecido em abril.

Segundo o criador do site Have I Been Pwned e especialista em cibersegurança, Troy Hunt, provedores como Gmail, Yahoo e Outlook foram atingidos e 3,5 terabytes de informações foram comprometidos. Ainda de acordo com o especialista, senhas reaproveitadas em outros serviços também podem ter sido expostas.

Em nota, o Google negou falhas de segurança ou vazamento de dados do Gmail. Alegou, ainda, que o caso se refere à atividade contínua de ‘infostealers‘, um malware que viola sistemas para roubo de informações confidenciais.

De qualquer forma, em casos de roubo de informações, o especialista em cibersegurança da PierSec, Alex Vieira, recomenda a tomar uma atitude rápida: “Sempre que houver ciência de vazamentos, o primeiro passo é mudar a senha e ativar a autenticação de dois fatores. No entanto, por questão de segurança, o ideal é ter o hábito de mudar a senha a cada 90 dias, pelo menos, e sempre com uma combinação mais complexa. Isso ajudará a tornar a conta ou dispositivo menos vulnerável”, explica.

