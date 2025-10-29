Americana se prepara para um marco histórico com a inauguração do Americana Shopping, no próximo dia 30 de outubro, às 13h, trazendo uma nova era de conveniência, lazer e consumo para a população local e toda a Região Metropolitana de Campinas.

Logo na abertura, o público contará com um valor promocional de estacionamento: R$10,00 para carros e R$7,00 para motos, válido até 31 de dezembro de 2025.

Única cidade paulista com mais de 240 mil habitantes sem shopping

Americana é atualmente a única cidade do Estado de São Paulo com mais de 240 mil habitantes que ainda não possui shopping center. Com localização estratégica — a cerca de 126 km da capital — o município possui um dos maiores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do país, 0,811, e ocupa o 11º lugar do Estado, segundo o IBGE.

Com o 4º maior PIB da Região Metropolitana de Campinas, Americana se destaca também por ser um dos principais polos têxteis da América Latina, com mais de 430 indústrias e forte representatividade nos setores de confecção, comércio e serviços.

Um empreendimento à altura do desenvolvimento da cidade

O Americana Shopping surge como um complexo multiuso no moderno conceito de Lifestyle Center, reunindo 28 mil m² de área bruta locável (ABL), mais de 110 lojas, praça de alimentação, restaurantes, sete salas de cinema e mais de 950 vagas de estacionamento.

O empreendimento também contará com 3.600 m² de lojas âncoras, divididos entre duas das maiores redes do varejo nacional — Renner e C&A —, reforçando o posicionamento do shopping como um novo destino de compras e lazer do interior paulista.

Forte potencial de consumo e influência regional

Estudo da Sapiens Inteligência em Pesquisa aponta que o Americana Shopping atenderá a um mercado consumidor superior a 500 mil pessoas, abrangendo cidades como Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré, Limeira, Piracicaba e Paulínia.

A pesquisa também revela que o município possui renda média familiar acima de R$ 6 mil e um público com alta demanda reprimida por lazer, gastronomia e experiências de compra — fatores que reforçam a viabilidade e o impacto social do empreendimento.

Americana Shopping- Um novo ponto de encontro da cidade

Mais do que um shopping, o Americana Shopping foi planejado para ser um espaço de convivência e bem-estar, com estrutura moderna, arquitetura integrada e ambientes que valorizam o convívio familiar e social.

Para a gerente de marketing Marilia Graciela, o lançamento representa uma conquista coletiva e um divisor de águas para o município:

“O Americana Shopping é mais do que um centro de compras — é um presente para a cidade. Americana há anos aguardava um espaço moderno, confortável e próximo de casa para reunir a família, encontrar amigos e viver boas experiências. Com as lojas âncoras Renner e C&A, um cinema com sete salas de última geração e um supermercado completo, o empreendimento entrega conveniência, lazer e qualidade de vida, tornando-se um verdadeiro ponto de encontro para moradores e visitantes de toda a região”, destaca Marília.

A inauguração marca o início de uma nova fase de desenvolvimento urbano, gerando centenas de empregos diretos e indiretos, além de impulsionar o comércio e valorizar o entorno.

Serviço

📍 Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima – Americana/SP

📅 Inauguração: 30 de outubro de 2025, às 13h

🚗 Estacionamento promocional até 31/12/2025: R$ 10,00 (carros) | R$ 7,00 (motos)

