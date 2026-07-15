Ocorrências registradas entre terça (14) e quarta (15), em Americana e Sumaré, resultaram em prisão por tráfico, apreensão de adolescentes por furto de veículo e cumprimento de mandados judiciais

A Polícia Militar realizou uma série de ações em Americana e Sumaré entre terça-feira (14) e quarta-feira (15), que terminaram com a prisão de um homem por tráfico de drogas, a apreensão de dois adolescentes por furto de veículo, além da captura de dois procurados pela Justiça. As ocorrências foram atendidas por equipes do 19º e do 48º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior).

Traficante é preso em área de mata em Americana

Na noite de quarta-feira (15), policiais do 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior (19º BPM/I) prenderam um homem acusado de tráfico de drogas na Rua Nereu Seleguini, em Americana.

A equipe foi até o local após receber uma denúncia anônima informando que um homem comercializava entorpecentes em uma área de mata. Ao perceber a chegada dos policiais, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado e detido.

Durante a abordagem, ele confessou que vendia drogas na região. Com o homem foram encontrados três porções de dry, 11 porções de maconha, R$ 493,75 em dinheiro e um telefone celular.

Nas buscas pelas imediações, os policiais localizaram uma sacola escondida sob a vegetação contendo mais entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidas 195 porções de drogas, sendo 113 porções de maconha (130 gramas), 53 eppendorfs de cocaína (69 gramas), 26 porções de crack (18 gramas) e três porções de dry (0,7 grama).

O suspeito foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde teve a prisão em flagrante ratificada e permaneceu à disposição da Justiça.

Adolescentes são apreendidos com veículo furtado e 108 encomendas

Na tarde de terça-feira (14), durante patrulhamento no Parque Pavan, em Sumaré, policiais localizaram um veículo que havia sido furtado pouco antes.

No interior do automóvel estavam dois adolescentes, de 14 e 16 anos, que correspondiam às características informadas pela vítima.

Durante a abordagem, os policiais encontraram 108 volumes de mercadorias de entrega que estavam no veículo furtado.

Os adolescentes foram apreendidos por ato infracional análogo ao crime de furto, enquanto o veículo e as encomendas foram recuperados e encaminhados à unidade policial.

Duas pessoas procuradas pela Justiça são capturadas

Também em Sumaré, a Polícia Militar cumpriu dois mandados de prisão.

Na Rua João Benedito de Camargo, no Parque Residencial Virgínio Basso, uma mulher de 36 anos foi abordada durante patrulhamento. Após consulta aos sistemas policiais, foi constatado um mandado de prisão pelo crime de furto. Ela foi conduzida à delegacia e permaneceu presa.

Já na Rua José Gonçalves de Souza, no Jardim Maracanã, um homem de 31 anos foi capturado após os policiais verificarem a existência de um mandado de prisão preventiva pelo crime de tráfico de drogas.

Ele também foi encaminhado à unidade policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.