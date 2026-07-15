O Sarau Poetiza-me celebra hoje seus 2 anos de existência com uma edição especial na Estação Cultura, no centro de Americana (antiga estação ferroviária), a partir das 19h.

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Consolidado como um dos principais encontros de literatura e expressão artística da cidade, o Poetiza-me acontece mensalmente, sempre na terceira quarta-feira do mês, reunindo artistas, escritores e o público em um espaço de troca, escuta e criação, com microfone aberto para apresentações e declamações poéticas.

A edição de aniversário contará com Poetraste como mestre de cerimônia, conduzindo a noite, além de DJ Maccedo. O evento também recebe expositores convidados: Paparico Doceria, Akhsel, 019 Discos, Guilherme Leitz e flash tattoo com Mary Lancellotti.

Gratuito e livre para todas as idades, o sarau marca seus dois anos com uma celebração coletiva, reunindo diferentes linguagens artísticas. No local, haverá ainda um bar com bebidas e salgados para consumação.

Poetiza-me

O Sarau Poetiza-me é produzido por Gabriella Martins, produtora cultural de Americana, e reafirma seu compromisso com o fortalecimento da cena artística independente e o acesso à cultura.