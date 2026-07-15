A escritora, jornalista e mentora Juliana Petroni lança, no dia 31 de julho, seu segundo livro, Ho’oponopono – A Técnica Ancestral de Cura e Perdão, publicado pela Editora Madras. O evento será realizado às 19h, na Livraria Leitura, no Parque Dom Pedro Shopping, em Campinas, com entrada gratuita e sessão de autógrafos.

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Na obra, Juliana apresenta ao público os princípios do Ho’oponopono, prática havaiana reconhecida mundialmente por promover o perdão, a responsabilidade e a cura emocional. Com uma abordagem sensível e acessível, o livro reúne reflexões, exercícios e aplicações práticas para o cotidiano, convidando o leitor a romper padrões limitantes, ressignificar experiências e cultivar uma vida com mais leveza e consciência.

Jornalista de formação, escritora, mentora e terapeuta integrativa, Juliana Petroni atua há mais de uma década no desenvolvimento humano, auxiliando milhares de mulheres em processos de autoconhecimento, fortalecimento da autoestima e reconstrução emocional. Seu trabalho também se estende às palestras, cursos, mentorias e produção de conteúdo sobre inteligência emocional, relacionamentos e espiritualidade.

Segundo a autora, o propósito da obra é tornar o Ho’oponopono uma ferramenta simples e aplicável para pessoas que buscam paz interior e transformação emocional. O lançamento em Campinas marca mais um importante momento na trajetória da autora e celebra a chegada de uma obra que propõe uma reflexão profunda sobre o poder do perdão como caminho para a cura e para uma vida mais equilibrada.

SERVIÇO Juliana Petroni

Lançamento: Ho’oponopono – A Técnica Ancestral de Cura e Perdão

Autora: Juliana Petroni

Data: 31 de julho de 2026

Horário: 19h

Local: Livraria Leitura – Parque Dom Pedro Shopping

Endereço: Av. Guilherme Campos, 500 – Jardim Santa Genebra – Campinas/SP

Entrada: Gratuita