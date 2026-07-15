A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) solicitou à deputada federal Maria Rosas (Republicanos) a destinação de recursos para a reforma do prédio e a construção de uma nova lavanderia no Lar Benaiah, em Americana. O pedido foi apresentado durante visita técnica realizada na segunda-feira (13), quando a assessora parlamentar da deputada, Luana Pezzotti, esteve na instituição para conhecer de perto sua estrutura e as principais demandas.

Jacira e Luana foram recebidas pelo presidente do Lar Benaiah, Hélio Camargo, pela coordenadora Enara Seco, pela assistente social Rosana Valoto, pela nutricionista Janaina Camargo, pela terapeuta ocupacional Andreia Pina e pela enfermeira Mariana Cordeiro. Durante a visita, a equipe apresentou o trabalho desenvolvido pela entidade e destacou a necessidade de modernização da lavanderia, setor essencial para o atendimento diário de aproximadamente 40 idosos acolhidos.

Segundo a vereadora, a melhoria da estrutura proporcionará mais eficiência, segurança e qualidade no atendimento oferecido aos residentes. “O Lar Benaiah realiza um trabalho exemplar há mais de 60 anos, acolhendo idosos com dedicação e respeito. Investir na estrutura da lavanderia é garantir melhores condições de higiene, conforto e qualidade de vida para os moradores, além de oferecer um ambiente mais adequado para os profissionais que atuam diariamente na instituição. Seguiremos trabalhando para viabilizar esse recurso”, afirmou Jacira.

Jacira destacou ainda a parceria com a deputada Maria Rosas, que já destinou recursos para a saúde de Americana e foi responsável pela emenda parlamentar que possibilitou a vinda da Carreta do Hospital de Amor ao município. Agora, a expectativa é que o Lar Benaiah também seja contemplado com recursos federais para a execução da obra, fortalecendo ainda mais o atendimento prestado pela instituição.