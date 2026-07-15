Shopping ParkCity Sumaré tem programação especial para crianças nas férias

Com atividades gratuitas, oficinas “Aventuras na Ilha Motunui” serão realizadas na Praça de Alimentação

É tempo de férias e o Shopping ParkCity Sumaré, administrado pelo Grupo AD, preparou uma programação especial e animada para divertir a criançada neste período de recesso escolar. De 17 a 26 de julho, o empreendimento realiza o evento “Aventuras na Ilha Motunui”, com diversas oficinas criativas gratuitas voltadas ao público infantil.

Inspirada no universo da personagem Moana, a programação terá diversas atividades em estações recreativas e oficinas criativas, como Lançamento de Hei Hei, Caça ao tesouro: coração Te Fiti, Túnel de ondas, Corrida de Kakamora, Boliche Tiki, mini piscina de bolinhas 7 mares, confecção de colares em biscuit inspirados no coração de Te Fiti e a produção de tartaruguinhas e conchinhas em gesso, entre outras.

“Durante as atividades, os pequenos irão experimentar momentos de lazer, enquanto se divertem, brincam e exercitam a criatividade. E no final, poderão levar para casa as peças feitas por eles”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

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A programação é voltada para crianças de 4 a 12 anos e acontece na Praça de Alimentação, das 14h às 17h, em sessões realizadas a cada hora. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de chegada.

O evento “Aventuras na Ilha Motunui” chega para ampliar as opções de lazer que o empreendimento oferece às crianças, como o cinema, a loja Happy Kids – com brinquedos e estações de jogos -, o ParkCity Play, playground gratuito para os pequenos, e os carrinhos motorizados da Stop Go.

“Com atividades gratuitas e ambiente acolhedor, o Shopping ParkCity Sumaré reforça seu compromisso de oferecer atrações que promovam entretenimento e convivência para toda a família”, comenta Joelma Tadei, Coordenadora Geral do empreendimento.

Serviço:

Férias no Shopping ParkCity Sumaré – Aventuras na Ilha Motunui

Quando: de 17 a 26 de julho

Horário: sessões às 14h, 15h, 16h e 17h

Local: Praça de Alimentação

Evento gratuito – Sessões a cada 1 hora, com vagas limitadas.

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