Bancos elevados em Hortolândia protegem árvores e oferecem sombra natural

Prefeitura implanta estruturas no Parque Socioambiental do Jardim Amanda, que servem como grandes canteiros

Quem gosta de descansar na sombra, encontrará no Parque Socioambiental do Jardim Amanda espaços preparados especialmente com esta finalidade. A Prefeitura de Hortolândia implanta no trecho em expansão do parque, novos bancos de concreto que formam um cercado no tronco das árvores maiores, servindo como grandes canteiros. Com o crescimento das espécies e aumento das copas, as árvores proporcionarão sombra nos bancos, oferecendo local fresco para os visitantes do parque.

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O mesmo modelo de bancos elevados já foram implantados, com sucesso, no Parque Lago da Fé. “São estruturas de concreto que cercam as árvores, preservam as raízes e oferecem lugar para descanso com sombra natural. É o mesmo investimento de construir bancos comuns, mas com este diferencial de trazer a valorizar a questão ambiental”, destacou o secretário adjunto de Obras, Renato Sarto.

Obras

Além da construção dos bancos, operários trabalham em outras frentes para a liberação da próxima fase de obras do Parque do Jardim Amanda. A área de lazer recebe paisagismo e arborização. Já na área do Campo da Mina, os serviços se concentram na conclusão do vestiário. De acordo com a Secretaria de Obras, o piso do vestiário está recebendo proteção para início da pintura do prédio. Portas e esquadrias estão em implantação, assim como os bancos de alvenaria.

A implantação do Parque Socioambiental do Jd. Amanda é feita com recursos oriundos do Fonplata (Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata). Com o avanço de mais intervenções, que incluem também obras de um vertedouro d’água na segunda lagoa, espaços de convívio e bicicletários, o parque terá área de 385.000 metros quadrados e será a maior área de lazer da cidade.

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