Quando a pequena Amora nasceu, com apenas 27 semanas de gestação, a prioridade era garantir que ela tivesse acesso aos cuidados necessários para superar os desafios da prematuridade extrema. Internada no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, ela encontrou no leite humano um aliado fundamental durante os primeiros meses de vida.

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Sua mãe, Agda, começou a ordenhar o leite logo após o parto, seguindo as orientações da equipe multiprofissional e do banco de leite humano da instituição. Na época, devido à idade gestacional da bebê, o protocolo determinava que o leite passasse pelo processo de pasteurização antes de ser oferecido aos recém-nascidos internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN).

“Assim que ela nasceu, recebi todas as orientações sobre amamentação e comecei a estimular a produção de leite. Eu ordenhava diariamente, e o leite era utilizado tanto para ela quanto para outros bebês internados. Foi uma forma de contribuir para a recuperação da minha filha e ajudar outras famílias que viviam a mesma situação”, relembra Agda.

Amora permaneceu internada por quase três meses e só iniciou a amamentação diretamente no peito próximo da alta hospitalar. Para fortalecer esse vínculo e garantir

uma transição segura, mãe e filha permaneceram juntas por mais alguns dias no hospital, até que a bebê adquirisse ritmo e força suficientes para mamar exclusivamente no peito.

Após a alta, a amamentação continuou em casa. Amora foi amamentada até 1 ano e 8 meses de idade. Durante esse período, Agda também continuou contribuindo para a rede de doação de leite humano.

A história da família ilustra a importância do leite humano para bebês prematuros, especialmente aqueles internados em UTIs neonatais. Rico em anticorpos, enzimas e fatores imunológicos, o leite materno ajuda a reduzir infecções, favorece o desenvolvimento neurológico e contribui para a recuperação clínica desses recém-nascidos. Um pote de leite doado pode ajudar até dez bebês internados.

Para Denise Suguitani, diretora executiva da ONG Prematuridade.com, o leite humano desempenha um papel fundamental na recuperação e no desenvolvimento dos bebês que chegam ao mundo antes do tempo.

“Para os prematuros, o leite humano é muito mais do que alimento. Ele funciona quase como um medicamento, ajudando a reduzir complicações, fortalecer a imunidade e apoiar o desenvolvimento do bebê em uma fase extremamente delicada da vida. Histórias como a da Agda e da Amora mostram como esse recurso pode fazer diferença na trajetória de toda uma família”, afirma.

Brasil é referência mundial em bancos de leite humano recém nascidos

Há anos parceira institucional da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, a ONG Prematuridade.com destaca a importância da estrutura brasileira para garantir que milhares de recém-nascidos tenham acesso ao alimento considerado padrão-ouro para a nutrição infantil.

O Brasil possui a maior e mais reconhecida rede de bancos de leite humano do mundo, tornando-se referência internacional e colaborando para a implantação e o fortalecimento de iniciativas semelhantes em diversos países.

Dados da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano mostram que, somente em 2025, mais de 260 mil litros de leite humano foram coletados no país, beneficiando diretamente mais de 235 mil bebês. No mesmo período, cerca de 196 mil mulheres participaram da rede como doadoras.

Apesar da ampla cobertura da rede, a distribuição do leite humano ainda enfrenta desafios relacionados à logística, à capacidade de processamento e à ampliação do número de doadoras. Por isso, a conscientização da população continua sendo essencial para garantir que mais bebês tenham acesso a esse recurso.

Para Denise, ampliar o conhecimento sobre a doação de leite humano é fundamental para que mais recém-nascidos possam ser beneficiados. “Muitas mulheres não sabem que podem doar o excedente de leite e ajudar recém-nascidos que dependem desse alimento para sobreviver e se desenvolver. A doação é um ato de solidariedade que conecta famílias e fortalece uma rede de cuidado essencial para milhares de bebês prematuros em todo o país”, destaca.

Quem pode doar?

Toda mulher saudável que esteja amamentando e produza leite além da necessidade do próprio bebê pode ser doadora. O leite coletado passa por rigorosos processos de controle de qualidade antes de ser distribuído aos recém-nascidos que necessitam desse suporte.

Um único litro de leite humano doado pode beneficiar até 10 bebês internados em unidades neonatais.

Mais informações sobre a doação podem ser obtidas junto aos bancos de leite humano e aos postos de coleta de cada região.

Mulheres interessadas em doar não precisam se deslocar grandes distâncias para buscar informações. É possível localizar o banco de leite humano ou posto de coleta mais próximo por meio do mapa da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, disponível no portal da Fiocruz. A ferramenta reúne as unidades em funcionamento em todo o país e orienta sobre os procedimentos para cadastro, coleta e doação. A consulta pode ser feita por aqui.

Sobre a ONG Prematuridade.com

A Associação Brasileira de Pais, Familiares, Amigos e Cuidadores de Bebês Prematuros – ONG Prematuridade.com é a única organização sem fins lucrativos dedicada, em âmbito nacional, à prevenção do parto prematuro e à garantia dos direitos dos prematuros e de suas famílias. A ONG é referência em ações voltadas à prematuridade e representa o Brasil em iniciativas e redes globais voltadas à saúde materna e neonatal. Desenvolve ações políticas e sociais, campanhas de conscientização, qualificação de profissionais de saúde, colaboração em pesquisas e doações, além de oferecer acolhimento psicológico e orientação jurídica às famílias.